نداء لبطاركة الشرق (بقلم جورج عبيد)

A + A -

أقبل الصيام عند إخوتنا المسيحيين السائرين بحسب التقويم الغربيّ، فيما يذوقه بحبّ كبير المسيحيون السائرون بحسب التقويم الشرقيّ خلال الأسبوع الفادم. لمن بدأوا بالصيام ولمن سيبدأون به الأسبوع القادم أتمنى لهم صومًا مباركًا.

هذا موسم طيب ومبارك نسير به بغية رضى المسيح وقد بذل حياته لأجلنا حبًّا بنا. ما يؤلم مسيحيي العالم الذين يحيون بإخلاص كامل للرب، أن يتحوّل العيد الآتي بعد هذا الصيام إلى جرح كبير يضيمنا ويضيم بنا ومن خلالنا يسوع المسيح نفسه. قد تحول عقبات كأداء على المستوى المسكونيّ دون الوحدة المرتجاة على المستوى المسكونيّ، لكن ما الذي يحول دون حصولها في بلداننا المشرقيّة وقد ثبت على المستوى الكاثوليكيّ عدم ممانعة الفاتيكان بتوحيد العيد بحسب التوقيت الشرقيّ وهو التوقيت الأفضل نسبة إلى دراسات عديدة قدمت في مؤتمرات هنا وثمّة، ونسبة إلى النص الإنجيليّ المشير بأنّ فصح المسيح قد حصل بعد الفصح اليهوديّ؟

يستحق مسيحيو المشرق بدءًا من فلسطين المحتلّة إلى سوريا ولبنان والأردن والعراق، بعد الجراح المثخنة التي أوجعتهم والحراب الطاعنة التي أدمتهم أن يتوحّدوا في المسيح يسوع بدءًا من وحدة توقيت العيد. لقد ثبت بأنّ الخارج، كائنًا من كان هذا الخارج، لا يهتمّ بنا وبالجوهر لا تهمّه على الإطلاق المسيحيّة المشرقيّة سواء بالحضور أو بالضمور، ولعلّ الضمور يهمّه أكثر من الحضور، ولذا نحن متروكون لمصائرنا، ولكلّ خطر محدق بنا. لقد أمس عدد المسيحيين في فلسطين ما دون الواحد في المئة، فلسطين التي تحوي كنيسة البشارة في الناصرة وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس، فلسطين التي سار على ترابها المسيح ومنها انتشرت المسيحية إلى كل العالم فرغت من وجودنا فيها فرغت من المسيحيّة الحقيقيّة... فلا اليونانيون المنصِّبون أنفسهم أولياء على القبر المقدّس مهتمون بأنّ تبقى القدس لنا وقد باع ثيوفيلوس الأوقاف لليهود بنسبة 90 إلى 95 بالمئة، ولا اللاتين المعروفون بولائهم المباشر للفاتيكان يقلقهم النزف المسيحيّ والغياب القسريّ عن الأراضي المقدّسة، والإسرائيليون يتلقون تلك النتائج بسرور كبير ويعملون على ترحيلنا، فيما الكنائس الأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة لم يتوصّلوا إلى رؤية واحدة، بل على العكس ازداد التمزّق في الجسد الواحد لا سيّما في الكنيسة الأرثوذكسية بسبب الصراع الروسيّ-الأوكرانيّ. وعلى هذا لا يزال المسيح يتمزّق بصراع المصالح العفنة والنتنة وحاشا ان يتمزّق بسببها. إنّه الحبيب الأوحد المفترض بنا أن نخلص له إخلاصُا كاملاً، ونكون إليه في كلّ لحظة وساحة وموقع، لا جوع ولا برد يحجبنا عن محبته والالتصاق به، وهو الذي سكب حياته في حياتنا وجعل دمه يسري في عروقنا، أي جعل نفسه حياتنا، بدمه وجسده الممدودين بنا وبكلّ أجيالنا. يا أصحاب الغبطة بطاركة الشرق، هل تحسّون بما نحسّ من أوجاع وآلام بسبب لامبالاتكم الوجوديّة، ألا يوجعكم هذا التدحرج الخطير لوجودنا، فيما أنتم تتعاطون بترف كامل مع تلك العناوين؟ فلمَ لا تبادرون إلى مبادرة كاملة الأوصاف تضعون فيها النقاط على الحروف، وتحدّدون مكامن الخلل، وتتصرّفون بمسؤولية تاريخيّة مع العناوين بلا خجل ولا وجل، فتجعلون توحيد عيد الفصح بداءة العلاج ليفرح الناس بكم ويؤمنوا بأن لنا مسيحًا واحدًا يجمعنا بحبّه وسلامه ومصيره ويحميهم كم كلّ الشرور الفاتكة؟ ألا يغريكم يا سادة أن يبقى المسيح واحدًا فينا إنطلاقًا من عيد قيامته، ألا يعنيكم أن نعيد في لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر معًا ونقول المسيح قام معًا، حتى يطمئنّ أهلنا في فلسطين المحتلّة ويقيموا العيد معنا ويروا في ذلك مصدرًا لقوتهم ورجاء بإعادة تثبيت حضورهم؟

أناشدكم بقوّة أن تلتقوا وتفكروا بأبنائكم وبروح إيجابية متصالحة ومتسالمة لنبني معًا عالمًا مسيحيًّا مشرقيًّا واحدًا لا يلغي الفرادات الطقوسيّة بتنوعها البهي، بل يؤكّد على بهائها ودورها في بنائنا الروحيّ. وهذا العالم لا يتوطّد إلا حين نكون على ملء قامة المسيح، وتلك الكينونة لا تتجلّى إلاّ إذا قمنا بمبادرة جريئة ووحدنا الصوم والعيد لنجوز معًا أوان الصيام لنكسب بعد ذلك مجد القيامة ونتنعم بنورها.

أرجو أن تلقى المناشدة صدى طيبًا عند الجميع فالمسيح المصلوب والقائم من بين الأموات ينتظرنا في فلسطين وسوريا والأردن ولبنان والعراق ومصر ليضمّنا إلى صدره بمحبته ونحييه بدورنا فينا وفوق بلداننا ليتمجّد بنا إلى الأبد.