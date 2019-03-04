غسان عطالله في مؤتمر ال 100 يوم: وضعنا خطة عمل بوزارة المهجرين بمعيار واضح والاولوية لملف الإخلاءات

A + A -

أكد وزير شؤون المهجرين غسان عطالله وضع خطة في الوزارة وفق معيار واضح وثابت تعالج الاولويات بحسب الالحاح بالملف من دون أي استنسابية، مشيراً الى أنّه أوقف الصرف العشوائي على الأمور غير الملحة.



عطالله وخلال مؤتمر صحفي لوزراء تكتل لبنان القوي برئاسة الوزير جبران باسيل، أوضح أنه لدينا ثلاثة محاور أساسية في وزارة المهجرين، وقال:"المحور الأول سنعمل من خلاله على ملف الإخلاءات"، لافتاً الى أنّه سيعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء في الخامس من الجاري الحادية عشرة قبل الظهر يعلن فيه انطلاق العمل لإنهاء ملف الإخلاءات. وأضاف:"المحور الثاني يتمحور حول المصالحات التي يجب أن تتم لأنّ تراكم هذه الجراح على مرّ سنوات لم يعد مقبولا"، مشيراً الى أنه بعد ذلك ينطلق العمل على المحور الثالث الذي يُعنى بإتمام كلّ ملفّ المهجّرين عبر أن يأخذ كل ذي حقّ حقّه.