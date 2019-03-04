living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو صعب عرض التعاون مع سفراء النروج وتشيكيا والصين وبولندا وإيران

4
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة النروجية لين ليند التي هنأته بتوليه حقيبة الدفاع، وبحثا في انضمام لبنان إلى معاهدة حظر الألغام، فأبلغها بو صعب بموافقة وزارة الدفاع على توقيع الاتفاقية المذكورة. كذلك جرى البحث في الأوضاع في الجنوب اللبناني والحدود الشرقية للبنان.

 

ثم التقى بو صعب السفيرة التشيكية ميكايلا فرنكوفا التي هنأته على توليه منصبه الجديد. وتمت مناقشة زيارة قائد الجيش التشيكي في الخريف المقبل للبنان للعمل على توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين الجمهوريتين اللبنانية والتشيكية.

 

كذلك، استقبل السفير الصيني وانغ كيجيان الذي هنأه بتوليه حقيبة الدفاع، وأعرب عن نية الصين مواصلة دعم الجيش والعمل على اقرار هبات للمؤسسة العسكرية. بدوره شكر بو صعب السفير على زيارته وأشاد "بالعلاقة الاستراتيجية المميزة بين البلدين"، متمنيا "الاسراع في موضوع الهبات التي تعتزم الصين تقديمها".

 

كذلك استقبل وزير الدفاع السفير البولندي برازميزلاف نيزيولاوزاكي الذي هنأه بمنصبه الجديد وسلمه كتاب تهنئة من وزير الدفاع البولندي. وخلال اللقاء، تم البحث في الزيارة المرتقبة لرئيس مكتب الأمن القومي في الجمهورية البولندية الوزير باول لاسولوتش لمناقشة العودة المزمعة للوحدة البولندية إلى قوة "اليونيفيل". وتمنى على الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع صيد طائر اللقلق الأبيض في لبنان نظرا الى أهميته المعنوية بالنسبة إلى بولندا.

 

وفي وقت لاحق، التقى بو صعب السفير الإيراني محمد فيروزنيا يرافقه الملحق العسكري العقيد ميرزاي، وقدم الضيف التهنئة للوزير بتوليه حقيبة الدفاع، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعرب السفير عن استعداد إيران للتعاون مع لبنان في المجالات كافة بما يراه الجانب اللبناني مناسبا. من جهته، رحب بو صعب بالعرض الإيراني مبديا نيته البحث في إمكان تعزيز سبل التعاون لما فيه مصلحة البلدين وتبادل الزيارات على المستويات كافة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout