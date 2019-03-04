بو صعب عرض التعاون مع سفراء النروج وتشيكيا والصين وبولندا وإيران

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة النروجية لين ليند التي هنأته بتوليه حقيبة الدفاع، وبحثا في انضمام لبنان إلى معاهدة حظر الألغام، فأبلغها بو صعب بموافقة وزارة الدفاع على توقيع الاتفاقية المذكورة. كذلك جرى البحث في الأوضاع في الجنوب اللبناني والحدود الشرقية للبنان.

ثم التقى بو صعب السفيرة التشيكية ميكايلا فرنكوفا التي هنأته على توليه منصبه الجديد. وتمت مناقشة زيارة قائد الجيش التشيكي في الخريف المقبل للبنان للعمل على توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين الجمهوريتين اللبنانية والتشيكية.

كذلك، استقبل السفير الصيني وانغ كيجيان الذي هنأه بتوليه حقيبة الدفاع، وأعرب عن نية الصين مواصلة دعم الجيش والعمل على اقرار هبات للمؤسسة العسكرية. بدوره شكر بو صعب السفير على زيارته وأشاد "بالعلاقة الاستراتيجية المميزة بين البلدين"، متمنيا "الاسراع في موضوع الهبات التي تعتزم الصين تقديمها".

كذلك استقبل وزير الدفاع السفير البولندي برازميزلاف نيزيولاوزاكي الذي هنأه بمنصبه الجديد وسلمه كتاب تهنئة من وزير الدفاع البولندي. وخلال اللقاء، تم البحث في الزيارة المرتقبة لرئيس مكتب الأمن القومي في الجمهورية البولندية الوزير باول لاسولوتش لمناقشة العودة المزمعة للوحدة البولندية إلى قوة "اليونيفيل". وتمنى على الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع صيد طائر اللقلق الأبيض في لبنان نظرا الى أهميته المعنوية بالنسبة إلى بولندا.

وفي وقت لاحق، التقى بو صعب السفير الإيراني محمد فيروزنيا يرافقه الملحق العسكري العقيد ميرزاي، وقدم الضيف التهنئة للوزير بتوليه حقيبة الدفاع، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعرب السفير عن استعداد إيران للتعاون مع لبنان في المجالات كافة بما يراه الجانب اللبناني مناسبا. من جهته، رحب بو صعب بالعرض الإيراني مبديا نيته البحث في إمكان تعزيز سبل التعاون لما فيه مصلحة البلدين وتبادل الزيارات على المستويات كافة.