وزراء لبنان القوي يعلنون اهداف الـ100 يوم... باسيل: لنحاسب انفسنا امام الرأي العام (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

اشار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أنّ "لوزراء تكتل لبنان القوي سلسلة اهداف موضوعية من الممكن تحقيقها خلال 100 يوم"، وقال: "أحببنا أن نعلن عن هذه الأهداف لنحاسب أنفسنا أمام الرأي العام".

كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحفي من مركزية التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي، اكّد فيه انّه "حين تمّ تشكيل الحكومة، قلنا اننا سنمهل انفسنا فترة 100 يوم لتقييم انتاجيتنا وحين تكلّمنا عن استقالة تحدّثنا عنها في هذا الإطار".

وتابع: "سنضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية".

وكان لافتاً كلمة القاها كلّ من وزراء تكتل لبنان القوي، اعلن فيها كل وزير الاهداف التي ينوي ان يحققها في وزارته ضمن المهلة المحددة.

فبدأ وزير السياحة اواديس كيدانيان معتبراً انّه " في غضون 40 يوما سيكون لدينا شرح كامل لسياستنا المتكاملة لاستقطاب السياح من الدول العربية واوروبا ودول الاغتراب والصين وروسيا".

امّا في وزارة المهجرين، فلفت الوزير غسان عطالله انّه "سيعمل على 3 محاور أساسية الأول ملف الاخلاءات والثاني ملف المصالحات والثالث اعلان خطة كاملة لاقفال كلّ ملفات وزارة المهجرين".

امّا وزير الدفاع الياس بو صعب، فاكّد ان التركيز سيكون على الدفاع عن صورة الجيش اللبناني في الخارج وتمتين العلاقات مع الدول لتسليح الجيش اللبناني من المجتمع الدولي، وقال: "نحن حريصون على أن تأتي المساعدات على شكل هبات لا قروض".

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي تابع قائلاً: "سنعمل خلال 100 يوم على متابعة مبادرات الرئيس ومراجعة الاستراتيجية اللبنانية لمكافحة الفساد من أجل إقرارها واقتراح رزمة تعديلات لسدّ الثغرات في الدستور وتطويره".

امّا وزيرة الطاقة والمياه ندي بستاني، فاعلنت انّ من اهداف وزراتها "تقديم خطة الكهرباء المحدثة والسعي لاقرارها في مجلس الوزراء واطلاق دورة التراخيص الثانية ودراسة الأثر البيئي والأثر البيئي الاستراتيجي".

وكان لوزير شؤون النائجين صالح الغريب، كلمة اكّد فيها انّ "من أقدس واجباتنا السعي لتحقيق اجماع وطني حول موضوع النازحين ونأمل الخروج بورقة وطنية موحدة نفاوض بها العالم لا تساوم على حقوقنا".

واكمل وزير الاقتصاد منصور بطيش معلناً انّه "لن يسمح لأن يتحول الغذاء سببا للأمراض ولن نسمح بأي تلاعب بالأسعار وسنستمر بملاحقة موضوع المولدات وتركيب العدادات وتطوير قطاع التأمين".

ومن الاقتصاد إلى التجارة، لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية حسن مراد إلى انّه "سيسعى لابرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول خارجية وفتح اسواق تجارية جديدة للأسواق اللبنانية".

بدوره، اكّد وزير العدل البيرت سرحان أنّ هناك استحقاقات مهمة قريبا وخطة مكننة الوزارة سيتم تدشينها في غضون 20 يوما، وقال: "سنعمل على انشاء لجنة لقصور العدل، وسنعمل على ملء المراكز الشاغرة في وزارة العدل والقضاء".

امّا وزير البيئة فادي جريصاتي، فأوضح انّه "سيعمل على وضع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة على سكة التنفيذ وتفعيل الفرز من المصدر".