تاتش تتعاون مع Geek Express في مسابقة AppJamming Summit الأولى من نوعها في المنطقة

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استضافت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بالتعاون مع أكاديمية Geek Express لتعليم البرمجة في لبنان والعالم العربي، نصف نهائي مسابقة الـ AppJamming Summit (AJS) في 24 شباط الماضي في Antwork الحمرا. المنافسة شهدت مشاركة 40 متنافساً، بحضور لجنة تحكيم تألفت من ممثلين عن تاتش وExpress Geek ومتخصصين في المجال، بالإضافة الى حضورعدد من المهتمين بقضايا التكنولوجيا وتربويين، وأهالي المتنافسين.



وتعتبر AJS (بيروت) أول مسابقة لتطوير التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد على أهم المواهب الشابة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة. وكان الموضوع المشترك بين جميع التطبيقات المقدمة في المرحلة النصف النهائية هو "الثقافة": كيف يمكن لتطبيق جمع أشخاص من مختلف الخلفيات والخبرات معاً للإحتفاء بتعدد الثقافات.



وكانت قد إستهلت فعاليات المسابقة مع فرق إجتمعت في Antwork لإعداد مشاريعهم وإضافة اللمسات الأخيرة عليها، بإشراف موجهين من Geek Express. تشكلت الفرق من 1 الى 3 مشتركين، حيث قدموا عرضهم النهائي لفكرة التطبيق وتصميمه والترميز الذي بُني على أساسه التطبيق. وقد شملت العروض المقدمة الجوانب الفنية والمبدئية لتطبيقات المشتركين أمام لجنة التحكيم. وقد وضع الحكام تقييهم بناءً على جودة ترميز كل تطبيق وملاءمته، واجهة التطبيق، ومهارات التقديم لدى كل فريق.



وفي تعليقه على الحدث، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة تاتش نديم خاطر: "بات علم الترميز ضرورياً ومهارة أساسية لجيل الشباب الذي يتحلى بمواهب ومهارات متعددة، والابتكار والإقبال على العالم الرقمي لتعطيل وإيجاد نماذج عمل جديدة. تعد مسابقة AJS فرصة مميزة ليس فقط لعرض أفكار المتبارين الشباب، بل للتعلم والحصول على الدعم والتمكين اللازمين وتحضيرهم لمستقبلهم المهني".



من جهتها قالت منال حكيم، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة Geek Express: "هدفنا هو دعم وتمكين العقول الشابة. والطريقة الأفضل لتحقيق هدفنا هي من خلال تعليمهم قواعد الترميز. ونسعى لرؤيتهم كمبتكرين للتكنولوجيا بدلاً من مجرد متلقين لها. يجب على الشباب أن يتمكنوا من تصميم تطبيقاتهم الخاصة وليس استخدامها فقط. إن التوعية بشأن أهمية الترميز والتكنولوجيا بشكل عام وتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي من أولوياتنا. ولهذا الغرض، سيتم تنظيم مجموعة من مسابقات STEM المتعلقة بمبرمجي الكمبيوتر لتطوير البرمجيات وأنشطة تكنولوجية داعمة، وذلك في Geek Express على المستوى المحلي والإقليمي على مدار العام".

حصل الفريق الفائز على رحلة إلى هونغ كونغ، حيث سيعرض أعضاؤه تطبيقهم في النهائيات للحصول على فرصة الفوز برحلة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن. تضمنت بعض أفكار التطبيقات اختباراً متعدد الخيارات، مرتبط بحقائق مسلية ومعلومات عن الثقافات المختلفة، بالإضافة الى مترجم لغوي يسهل التواصل بين الأشخاص من مختلف البلدان والثقافات.