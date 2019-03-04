نقلة نوعية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان… تبليغات وتوقيفات

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علم موقع جديدنا ان المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران وضع استراتيجية عمل لا تقتصر فقط على اعادة تخطيط وتوزيع المياه لتطال المناطق بشكل متوازن بل تتعدى ذلك وتطال كل موظف مخالف او بحقه مخالفات بحيث يتم معاقبة موظفين، ابلاغ اخرين كما الاستغناء عن خدمات الذين بلغوا السن القانونية.

وفي عهد جبران لم يعد بإمكان صاحب اي مركز مسؤول إلقاء اللوم على موظفين اخرين بحجة التسلط والهروب من الخطأ والمعاقبة.

وأصبحت التقارير التي تصل المدير أكثر من كمية الامطار الهاطلة بموسم الشتاء.

وبذلك ينتظر المواطن نقلة نوعية في مؤسسة تم اهمالها بشكل كبير في سنوات مضت وادى ذلك الى سقوط ما نتغنى به من مياه وينابيع.