حفل موسيقي للمراهقين من تنظيم هيئة قضاء بيروت الاولى في التيار برعاية Kunhadi

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أقامت هيئة قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر حفلا راقصا و موسيقيا للمراهقين من عمر 13 وحتى عمر ال 18 برعاية جمعية Kunhadi حيث القى رئيسها فادي جبران كلمة موجزة للتوعية من مخاطر الادمان ومخاطر القيادة تحت تأثير الكحول .



كما كانت كلمة موجزة للدكتورة جورجيت حداد رئيسة مؤسسة التأهيل.



افتتح الحفل منسق هيئة قضاء بيروت الاولى المحامي عماد جعارة مرحبا بالجميع وخصوصا بنائبي بيروت نقولا صحناوي وانطوان بانو وبعضو المجلس السياسي الدكتور وليد الاشقر .



مرة اخرى يلعب التيار الوطني الحر في بيروت دور توجيهي لمراهقي ومراهقات لبنان واحتضانهم مع اهاليهم للتوعية ضد الادمان بكل أنواعه وأشكاله .

وفي ختام الحفل تم توضيب المأكولات والمشروبات واستلامها من قبل أحد مطاعم المحبّة Resto du Coeur