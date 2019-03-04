ختام زيارة منسّق عام قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ الاسترالية

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يتابع منسّق عام قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ الدكتور مارك زبّال والوفد المرافق الجولة الاسترالية وفي أيامها الأخيرة، التقى خلال مأدبة عشاء في منزل رجل الأعمال السيد جوزيف عسّاف وزير الدفاع الأسترالي السيد كريستوفر باين وقد أطلعَ الدكتور زبّال السيد باين على أهداف التيّار الوطنيّ الحرّ وسياساته المتعلقة بالانتشار اللبناني، كما تباحث الاثنان بأمور تخصّ المنتشرين اللبنانيين في أستراليا، وقد أثنى السيد باين على نشاط اللبنانيين في استراليا وأظهر إعجابه بلبنان وهو قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال شهر كانون الثاني ٢٠١٩

وقد حضر العشاء إضافة الى صاحب الدعوة السيد جوزيف عسّاف، الدكتور مارك زبّال، ووزير الدفاع الأسترالي السيد كريستوفر باين، أمين سرّ قطاع الانتشار السيد وائل طويلة، نائب الرئيس الفدرالي للتيّار الوطنيّ الحرّ في استراليا السيدة كلودين منصور، وأمينة الصندوق السيدة ماغي نخّول.

وكان قد التقى منسّق عام قطاع الانتشار والوفد المرافق المسؤول الفدرالي لحركة الاستقلال في أستراليا السيد أسعد بركات ومسؤول سيدني السيد سعيد الدويهي، وتناول اللقاء جوانب التنسيق بين قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ وحركة الاستقلال في استراليا.