باسيل عرض مع سفير روسيا التحضيرات لزيارة الرئيس عون.. زاسبكين: حدث سياسي كبير لتطوير التعاون بين البلدين

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين الذي أعلن بعد اللقاء ان "البحث تناول التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا وسيعلن تاريخها قريبا". وقال: "هذه الزيارة تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي- اللبناني في كافة المجالات".



وتابع زاسبكين: "أكدنا تعزيز الحوار السياسي بين البلدين لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات في المنطقة، وتنقية الاجواء استبعادا لتصعيدات جديدة، وأشرنا الى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم المساعدة لعودة النازحين من قبل المجتمع الدولي".

وردا على سؤال عن عدم تفعيل المبادرة الروسية تجاه النازحين قال السفير الروسي: "كما اوضحت مرارا وتكرارا ان روسيا تقوم بأعمال كثيرة داخل سوريا، وأقصد توفير الظروف والترميم وإعادة البناء. ونحن ندعو الاطراف الاخرى للمشاركة في ذلك الا ان مواقف الدول الغربية معروفة".

ونفى السفير الروسي "ان تكون عودة النازحين تنتظر إعادة الاعمار لأن العملية تتم الآن بجهود روسية وجهود بعض الاطراف المتعاونة".



وأجرى باسيل سلسلة لقاءات ديبلوماسية مع سفراء دول قطر محمد حسن الجابري، استراليا ربيكا غريندلاي، إيطاليا ماسيمو ماروتي، اسبانيا خوسيه ماريا فينيا، تشيكيا ميكاييلا رونكوف.

وتسلم نسخة عن اوراق اعتماد سفراء دول بلغاريا بويان نديالكوف بيليف فرسان مالطا بيرتران بوزانسونو غينيا سوري باكامارا بيلاروسيا يوري سلوكا اوغندا سام سيبولا مالي.