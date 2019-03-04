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النائب نقولا صحناوي: لا يجب تغطية أي فاسد وحمايته ونتمنى على كافة الاحزاب ان تقوم بذلك

4
MARCH
2019
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أكد النائب نقولا صحناوي عبر برنامج نهاركم سعيد من الLBCI أن التحالفات السياسية ثابتة لافتاً الى أن ذلك لا يمنع أن يطالب  التيار الوطني الحر بانتظام العمل المالي مشيراً الى ان أننا ننتظر ان نطّلع على التقرير المالي الموجود لدى وزير المال في موضوع الحسابات المالية وأضاف صحناوي أنه من حق مجلس النواب الاطلاع على الحسابات واذا كان هناك من شبهات يجب الذهاب الى القضاء.
 
ورأى صحناوي أنه لا يجب تغطية أي فاسد ولا يجب حمايته متمنياً على كافة الاحزاب ان تقوم بذلك وشرح ان الهدف من فتح الملف المالي هو ايضاح موضوع ال١١ مليار التي صرفت من دون مراقبة ومن خارج إطار الدولة بالاضافة الى الحسابات من عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠١٧.
 
وطالب صحناوي برفع السياسية عن الملف المالي وبوضع نظام شفاف ينظم الصرف بطريقة صحيحة وأعلن ان تكتل لبنان القوي سيقدم اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والموظفين.
 
وعن العمل الحكومي شدد صحناوي على اهمية إظهار جدية في تنفيذ الاصلاحات للحصول على أموال سيدر وأعتبر انه على سيدر تخصيص ٥٠٠ مليون دولار للاستثمار في البشر وليس الحجر لان معظم استثماراته في الحجر ، ومن الاستثمارات في البشر مثال على القانون الذي قدمه حول ادخال مادة البرمجة الى التعليم العام وقال أيضاً إن ما اقصده بالاستثمار بالبشر هو الاستثمار بكل مشروع يزيد من انتاجية الاقتصاد ويؤمن عدد كبير من فرص العمل.
 
ورأى صحناوي أن ما ينقص لبنان اليوم هو الاستثمار بالتربية وتزويد الطلاب بالمواد اللازمة وهو امر ضروري حتى يستطيع هؤلاء المنافسة مع البلدان المتقدمة.
 
 صحناوي قال ايضاً: لنعط هذه الحكومة بعض الوقت لتثبت قدرتها على العمل وانا متفائل  ومقاربة العمل الحكومي يجب ان تبنى على التعاون في العمل للنهوض في البلد داعياًالى لتوافق بين كل الافرقاء في البلد حيث نعتبر أن الجميع شركاء.
 
وشرح صحناوي أن عدم التوافق على موضوع الست درجات في مجلس الوزراء بين بعض الفرقاء سببه ان البعض يعمل بحسب قاعدته الشعبية وفريقنا ضد الاستسهال بالصرف كما اقترح وضع آلية للتوظيف والصرف ليطلع عليها مجلس الوزراء ويقرر فيها بحسب الاولويات.
 
وعن عمل المجلس النيابي لفت الى اننا  لم نر انتاجية لعمل المجلس منذ عشرين عاماً كهذه الفترة والواضح ان الرئيس بري مصر على تفعيل عمل المجلس وأمل ان تستمر هذه الطريقة بالعمل لان معظم النواب الجدد دخلوا بروحية ونفس شبابي يدعو الى التفاؤل وتبقى العبرة بالتنفيذ.
 
وفي ملف النازحين أكد صحناوي أنه علينا أخذ موقف لحماية لبنان، وعلى المجتمع الدولي مساعدة لبنان لان لا مصلحة له في انهياره وصرخة اللبنانيين يجب ان تكون واحدة وليس صحيحاً ان ال١١ مليار من سيدر مرهونة ببقاء النازحين.
 
وفي إطار آخر نوه صحناوي باستحداث وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات واعتبر ان الوزير افيوني خير من استلم هذه الوزارة وبالرغم من انه لن يكون لديه ميزانية للعمل انما سنسعى لدعمه للتقدم بالقطاع. 
 
وأضاف اننا أبطال اضاعة الفرص في لبنان أما فرصة القانون الذي قدمته واذا اقريناه قريباً وبدأنا العمل فنكون قد استفدنا من هذه الفرصة لان قطاع اقتصاد المعرفة يتوسع ليدخل الى كل القطاعات وهو بحاجة لأناس متخصصين بالبرمجة فهي اداة تساهم في تقدم القطاعات ومواكبة التقدم التكنولوجي وادخالها الى المناهج يساهم في تعزيز معرفة الشباب في هذا القطاع.
 
وتطرق صحناوي  الى تفاصيل القانون الذي قدمه الى مجلس النواب مشيراً الى تحويل مادة البرمجة من اختيارية الى الزامية تخضع لامتحانات آخر العام وأعلن ان هناك تجاوباً كبيراً من الادارات حول هذا الموضوع و يبقى التنفيذ بعد الاقرار في الهيئة العامة أما الادوات فليست صعبة التأمين والاساس هو ادخال المادة الى المدارس
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