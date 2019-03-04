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هل حقّقت مشروعا ناجحاً في مجال استدامة الطاقة؟ إشترك اليوم في النسخة الثانية من جوائز الوعي حول الطاقة

4
MARCH
2019
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بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من جوائز الوعي حول الطاقة EAA ينظّم مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان (UNDP) النسخة الثانية برعاية وزيرة الطاقة ندى البستاني خوري. يهدف المشروع الى  إبراز ودعم الجهود المبذولة من قبل الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والجامعات والمدارس المهنية والبلديات، وذلك لخفض وطأة استهلاك الطاقة وتشجيع إعتماد اجراءات بنيوية في مجال استدامة الطاقة تساهم في خفض تلوّث الهواء على المستوى المحلّي وفي تحسن الأداء البيئي من خلال الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي الى الإحتباس الحراري وتغيُّر المناخ.

تتميّز النسخة الثانية من مشروع منح جوائز الوعي حول الطاقة لهذا العام بإعتماد 4 فئات جديدة هي: 

1- القطاع الخاص كونه محرّك أساسي للدورة الإقتصادية والتنمية المحلّية وهو الجاذب للإستثمارات والتغيرات التحويلية. تشمل هذه الفئة مؤسسات القطاع الخاص التي نفّذت مشروعاً بوسائلها الخاصّة بهدف تقليص استخدام الطاقة وإنبعاثات الغازات الدفيئة. 

2- القطاع التعليمي بإعتبار أن العمل لمستقبل أفضل يقع بشكل مباشر على عاتق المؤسسات التعليمية. وتشمل هذه الفئة الجامعات والمهنيات التي قامت بمشاريعٍ معتمدةً على قدراتها الخاصة لتحسين استخدام الطاقة تحقيقاً لإستدامتها. 

3- قطاع الشباب والإبتكار وريادة الأعمال لأن على لبنان أن يلعب دوراً فاعلاً في المرحلة الإنتقالية نحو الطاقة المستدامة. تشمل هذه الفئة الأفكار المبتكرة للمجموعات والأفراد بين 18 و29 سنة و/أو الشركات الناشئة التي قامت بإبتكار مشروع أو إختراعٍ لترشيد استخدام الطاقة والمواصلات، على أن تهدف هذه الإختراعات إلى تحقيق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والتخفيف من انبعاثات الغازات الملوّثة. 

4- القطاع العام، إنطلاقاً من أن التغيير يبدأ بمبادرات محلّية. وتشمل هذه الفئة مبادرات البلديات من خلال فرض أنظمة معيّنة لتحقيق الطاقة المستدامة والمتجددة والوقود البديل أو التخفيف من الإنبعاثات السامّة.

من شأن هذا المشروع المشترك بين مركز أي بي تي للطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أن يشجّع على تحقيق 12% من الطاقة المتجددة بحلول 2020 و15% بحلول 2030. 

للإشتراك أو الإستعلام زيارة المواقع التالية

www.iptgroup.com.lb                www.lb.undp.org

  

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