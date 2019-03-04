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ستريدا جعجع تدعي على جميل السيد..

4
MARCH
2019
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أعلنت النائب ستريدا جعجع عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك" أنها تقدمّت بشكوى ضدّ النائب جميل السيّد. وكتبت: 
 
"تقدمت النائب ستريدا جعجع بشكوى ضد النائب جميل السيّد عبر موكلتها رئيسة جهاز الشؤون القانونية في حزب "القوّات اللبنانية" المحامية إيليان فخري لجانب النيابة العامة التميزيّة في بيروت، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومحرضاً وشريكاً ومتدخلاً طالبةً ملاحقته والإدعاء عليه بجرائم الإفتراء والذم والقدح والتحقير وإحالته أمام المرجع المختص ليصار إلى إدانته بالأفعال المنسوبة إليه وإلى الحكم بإلزامه بالعطل والضرر ودفع تعويضات شخصيّة للنائب جعجع قدرها 10 مليارات ليرة لبنانيّة (ما يوازي 6 ملايين و6 مئة وستة وستون ألف دولار أميركي). على أن يتم التبرّع بها لعائلات كل من الشهيدين فوزي الراسي، الذي استشهد تحت التعذيب في 21 نيسان 1994 ورمزي عيراني الذي استشهد في 20 أيار 2002، كما وللمناضلة انطوانيت شاهين، سفيرة حقوق الإنسان في الفاتيكان، وأشهر المعتقلات في سجون الوصاية السوريّة على لبنان والتي حُفرت مسيرة نضال شعب على جسدها، والتي تحمّلت اتهامات باطلة تبيّن بعد خمس سنوات من التعذيب والإعتقال أنها بريئة منها. كما وتدريك جميل السيّد الرسوم والمصاريف والنفقات واتعاب المحاماة".
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