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العاصفة كسرت الرقم القياسي.. ولبنان تحت تأثيرها حتى اليوم!

4
MARCH
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الطقس الممطر، يستمر بشكل محلّي ومتفرّق، خلال يومَي الإثنين والثلاثاء وقد يبقى متقلّباً حتى مساء الخميس فوق الساحل، وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1400 متر بين الحين والآخر. 
 
هذا وقد ادّى ارتفاع الرطوبة يوم امس الأحد فوق لبنان بعد الظهر الى 98% وانخفاض الحرارة على الجبال والبقاع الى 3 درجات، ما ادّى الى تساقط ثلوج غزيرة استمرّت الى بضع ساعات ويعود السبب الى انقلاب الرياح من جنوبية غربية الى شمالية غربية ساهمت بتساقط الثلوج في اماكن عديدة واعاقت حركة السير على الطرقات الجبلية.
 
اذا يستمر تدفق الكتل الرطبة نحو جنوب تركيا وشمال مصر مشكّلة حالة عدم استقرار فوق لبنان والساحل السوري تترافق مع عواصف رعدية وتساقط للبرد وامطار محلية غزيرة ويبدأ الطقس بالتحسن اعتباراً من يوم الخميس.
 
سوف يُغادرنا المنخفض الإيسلاندي اليوم نحو شمال الدول السكاندينافية وكندا ووسط اميركا حيث سيضرب اوّلاً مناطق السويد والدانمارك بعواصف ثلجية ويعيد سيناريو الجليد والثلوج فوق ولايات اميركية وكندية يومي الأربعاء والخميس مسبباً انحرافاً في الكتلة القطبية نحو البحيرات الخمسة وشيكاغو وميشيغان، ويُتوقع ان تتدنّى درجات الحرارة الى -50 تحت الصفر في بعض المناطق، بينما تنتظر السويد والدانمارك والدول المجاورة حرارة جليدية تلامس -16 تحت الصفر.
 
بالمقابل، يعزز المرتفع الآزوري موقعه فوق الصحراء الإفريقية الكبرى منتصف هذا الأسبوع وسوف تنشط الرياح المدارية الدافئة نحو جنوب اوروبا والشرق الأوسط فيتحوّل الطقس الى دافئ لفترة اسبوع تقريباً، بانتظار عودة الإيسلاندي نحو شرق اوروبا لكي تعود الخيرات نحو المنطقة.
 
تجدر الإشارة انّ العاصفة الأخيرة التي بدأت بتاريخ 26 شباط وما زال لبنان تحت تأثيرها حتى اليوم، قد كسرت الرقم القياسي في هذا الموسم للمنخفضات والعواصف التي ضربت لبنان، اذا قد تخطّت الهطولات الـ 300 ملم في معظم المناطق الساحلية.
الحرارة على الساحل: 17/11
في البقاع: 8/4
الجبال 1200 متر: 7/3
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: 80%
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة.
 
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