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عناوين الصحف ليوم الاثنين 4 آذار 2019

4
MARCH
2019
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الأخبار
الجزائر: صراع الأجنحة يقصي بوتفليقة؟
‫«المستقبل» يستخدم سلاح المذهبية لمنع المحاسبة: السنيورة هو الطائفة!
السنيورة يفشل في جعل قضيته أزمة وطنية
‫«دكاكين التعليم»: تزوير في أعداد التلامذة والمعلمين

البناء
بوتفليقة يترشّح متعهّداً بالانسحاب بعد عام... ونتنياهو لحل سياسيّ للقوات الأجنبيّة في سورية
بري يلتقي عبد الله: لا نستطيع الشعور بالمسؤولية تجاه فلسطين فيما نعزل سورية
عون إلى موسكو لخريطة طريق لملف النازحين... والتيار الحرّ لرفع الغطاء في التوظيف

الجمهورية
عون يتجه لرد "الدرجات الست"
ماء لبنان مقابل كهرباء عمان
إعادة ترتيب بيت الفساد
الإرهاب ما يزال حاجة دولية
بعد "الجلسة الملتبسة" هل من قرارات مفاجئة لعون؟

اللواء
المستقبل لمحور حزب الله - التيار العوني: ملاحقة السنيورة لن تمر
مليون سائح سعودي إلى لبنان بعد التهديدات التركية الأخيرة للسعوديِّين
معارك شرسة في الباغوز وداعش يتحصن بالانتحاريين
السلطة تتحدى الإحتلال بدفع الرواتب اليوم

الديار
مع بدء اقتراب تنفيذ سيدر1 النمو الاقتصادي سيرتفع الى 3 أو 4 في المئة والناتج المحلي ملياري دولار
لبنان تعهد بخفض العجز ومنع الفساد ويتسلم السنة ملياراً ونصف المليار لتنفيذ 220 مشروعاً بـ 5 سنوات
مع زوال المخاطر المصارف ستقوم بالتسليف وتخفيض الفوائد شرط تنفيذ سيدر 1

L'Orient-Le Jour
« On est dans la rue parce qu’on veut un humain au pouvoir, pas une momie »

The Daily Star
Berri appeals for Arab help on refugee refugees

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