أسرار الصحف ليوم الاثنين 4 آذار 2019

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الأخبار

خليل يسحب ترشيح حايك... من دون علمه!

فيما كان الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في الولايات المتحدة الأميركية لإجراء مقابلات بصفته «مرشّح لبنان» لرئاسة البنك الدولي، فوجئ بأن وزير المال، علي حسن خليل، بعث برسالة إلى البنك الدولي يسحب فيها ترشيح حايك، من دون علم الأخير!

الحريري يشكو فضل الله

تواصل رئيس الحكومة سعد الحريري مع قيادة حزب الله، معبّراً عن استيائه من بعض التعابير التي استخدمها النائب حسن فضل الله خلال حديثه في جلسات مناقشة البيان الوزاري. وأكد الحريري أنه معني بالمعركة ضد الفساد، لكن لا بدّ من التنبه إلى الخطاب السياسي «الذي يُمكن أن يثير حساسيات في الشارع أو يؤثر في عمل الحكومة».

ورشة القوات مستمرّة

تستمر الورشة التنظيمية داخل القوات اللبنانية، منذ انتهاء الانتخابات النيابية، فأصدر رئيس الحزب سمير جعجع قراراً يُكلّف فيه رئيس هيئة التفتيش في «القوات» إدغار مارون «القيام بكافة مهام التفتيش من دون الحاجة إلى قرارٍ خاص من رئيس الحزب». وقد طُلب من كلّ الهيئات الحزبية التعاون مع عمل رئيس وأعضاء هيئة التفتيش. ونصّ القرار أيضاً على أنّه على رئيس هيئة التفتيش أن يرفع إلى جعجع «مُباشرةً تقريراً شهرياً يتضمن المهام المنفذة والتوصيات إذا ما وُجدت».

الدفع أو النفايات!

يفرض المجلس البلدي لعين سعادة رسم 10 آلاف ليرة لبنانية شهرياً على كل منزل لقاء جمع النفايات منه، وذلك بواسطة إحدى الشركات التي تعاقد معها، بعد أن أزالت البلدية كل حاويات النفايات. وبات لزاماً على السكان الدفع حتى لا تبقى نفاياتهم أمام منازلهم.

البناء

كواليس

توقعت مصادر متابعة في العاصمة الفنزويلية كراكاس أن ترافق محاولات الشغب موعد العودة المفترضة لرئيس البرلمان خوان غوايدو زعيم الإنقلاب إلى البلاد لقطع الطريق على تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة بحقه، والتي تدعو لتوقيفه، وقالت المصادر إنّ نتيجة المواجهة المتوقعة اليوم ستقرّر مستقبل الوضع في فنزويلا، فالنجاح بتوقيف غوايدو بداية نهاية الإنقلاب ودخوله فنزويلا دون توقيف تعبيرعن توازن قوى خطير وعدم عودته يعني قراره بالفرار من المواجهة والعدالة معاً…؟

الجمهورية

لفتت أوساط إقتصادية إلى أن عدداً من رجال الأعمال اللبنانيين بدأ بالتحضير والإستعداد للمرحلة المقبلة ولوحظ أن البعض إشترى المعدات والآليات اللازمة لهذا الغرض.

يُجري وفد أميركي محادثات في عاصمة إقليمية حاليا حول موضوع حساس كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة.

لاحظت أوساط سياسية أن الوفد اللبناني لحضور أي مؤتمر في الخارج يبدأ بعشرين شخصا وما فوق، فيما الوفود الغربية تتمثل بشخصين أوثلاثة فقط. لا غير.

اللواء

همس

يقوم سفراء عرب وأوروبيون باتصالات بين قيادات رسمية ومراجع سياسية لتبردة الأجواء السياسية في البلد وتوفير الأجواء المناسبة لانطلاقة الحكومة، وذلك بعيداً عن الإعلام!

غمز

يردد مسؤول كبير أمام زواره إنه لن يسمح بإجهاض عملية مكافحة الفساد، بتسييس بعض الملفات، وإضفاء الاستنسابية على ملفات أخرى!

لغز

تساءل نائب بيروتي سابق عن مصير التحقيقات بفضائح مجروري الرملة البيضاء وبلس والمخالفات الحاصلة في مطامر النفايات، والتي أُحيطت بصمت مطبق منذ إحالتها إلى القضاء!