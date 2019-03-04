نتنياهو يشكر بريطانيا... بسبب «قرار حزب الله»

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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً، أمس، بنظيرته البريطانية تيريزا ماي، لشكرها على قرار بلادها إدراج حزب الله على «لائحة المنظمات الإرهابية».

وقد صدر عن مكتب نتنياهو بيانٌ حول المحادثة، فنقل عن رئيس وزراء العدو توقّعه «أن تنضم دول أخرى إلى هذه الخطوة»، مُقدّراً موقف بريطانيا «الحازم ضدّ معاداة السامية». اتصال نتنياهو بماي، يأتي بعد بيانٍ أصدره حزب الله يوم الجمعة، يصف فيه القرار البريطاني بأنّه «انصياع ذليل للإدارة الأميركية»، وبعد إصدار أحزاب وتنظيمات لبنانية وعربية كثيرة بيانات شجب للقرار البريطاني.