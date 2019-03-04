living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تُقرّ الموازنة قبل أيار المقبل؟

4
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدّدت مصادر وزارية لـ«البناء» على أن الحكومة يجب أن تقوم بمشاريع تصب في مصلحة الاصلاحات المالية والإدارية المطلوبة في مقررات سيدر لجهة ترشيد الإنفاق من اجل إعطاء المجتمع الدولي مؤشرات ايجابية لا سيما ان منسق مؤتمر سيدر السفير بيار دوكين أبلغ المعنيين ضرورة قيام الحكومة بما هو مطلوب منها بأسرع وقت ممكن، لا سيما انها أضاعت اكثر من ثمانية اشهر، فكل الهبات والقروض التي ستقدمها الصناديق المالية للبنان من أجل تنفيذ مشاريع في لبنان ستكون تحت إشرافها ميدانياً وتنفيذياً ووفق شروطها، مشددة على اهمية العمل على تعزيز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب.

إلى ذلك، توقفت مصادر نيابية عند طلب دوكين ضرورة أن تنجز الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر، فشدّدت في حديث لـ«البناء» على استحالة هذا الأمر لاسيما ان الموازنة لم يبدأ اولاً مجلس الوزراء بدرسها، مشيرة الى ان مجلس الوزراء من الصعب أن يحيلها الى مجلس النواب قبل شهر نيسان، وبالتالي فإن لجنة المال والموازنة تحتاج تقريبا الى شهر لدراسة الموازنة تمهيدا لإحالتها الى البرلمان لإقرارها، قائلة من الصعب جداً إقرار الموازنة قبل ايار المقبل.

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout