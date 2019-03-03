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مؤتمر سيريا هيلث 2019: الإضاءة على متطلبات إعادة تأهيل القطاع الصحي في سورية

3
MARCH
2019
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مع دخول سورية مرحلة إعادة الإعمار وبهدف إعادة إطلاق عجلة الصناعة الدوائية، وتأهيل القطاع الصحي فيها، أطلقت شركة شام إكسبو بالتعاون مع شركة فقيه غروب المؤتمر الصحفي لإطلاق معرض "سيريا هيلث ٢٠١٩"، الذي تنظمه في دمشق برعاية معالي وزير الصحة السوري الدكتور نزار وهبه يازجي، ما بين ال١٠ وال١٣ من نيسان المقبل على أرض مدينة المعارض بمشاركة العشرات من الشركات المتخصصة في التجهيزات والمعدات الطبية من دول عربية وأجنبية.

 المعرض الذي أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي في فندق الشام بدمشق، يهدف إلى الإضاءة على متطلبات إعادة تأهيل القطاع الصحي في سورية، وتشجيع الاستثمار فيه بحسب مدير عام شركة شام إكسبو كيان معتمدي.

من جهته ذكر مدير الشؤون الفنية والإنتاجية في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الوزارة حريصة على دعم جميع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في إعادة الإنتاج في مختلف القطاعات وخاصة الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية والصحية.

أما مدير عام شركة فقيه غروب والشريك الدولي لشركة شام إكسبو المهندس عماد فقيه فقد أكد أن مرحلة إعادة البناء والإعمار في سورية ستشهد إقبالا كبيراً من قبل المستثمرين من الدول الصديقة، لا سيما في القطاع الصحي الذي يتطلب الكثير من الاحتياجات في مجالات الدواء والمعدات والتجهيزات الطبية والصحية.

وكان قد تم الإعلان عن المعرض أيضاً الشهر الماضي في فندق كورال بيتش في بيروت، تحت رعاية النائب الدكتور علي المقداد وبحضور حشد من الشخصيات والفعاليات الإقتصادية والعاملين في القطاع الصحي والطبي، وممثل عن شركة شام اكسبو وفقيه غروب تحضيراً للمشاركة في فعاليات المعرض في دمشق.

وسيوفر المعرض والمؤتمر بحسب الجهات المنظمة فرصة مهمة للمهتمين والشركات المستثمرة للتعرف على مستلزمات الرعاية الصحية الأولية والمستدامة وخاصة بعد أن تعرض هذا القطاع لأضرار كبيرة جراء الإرهاب.

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