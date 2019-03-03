بالصورة - الأحوال الجوية تؤخر هبوط عدد من الطائرات في المطار والمدير العام للطيران المدني يوضح

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نفى المدير العام للطيران المدني، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المهندس محمد شهاب الدين، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اضطراب في حركة هبوط الطائرات في المطار، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأشار شهاب الدين إلى أن حركة الطيران في المطار عادية، حاليا، باستثناء بعض التأخير، في موعدي هبوط طائرتين اثنتين، واحدة تابعة للخطوط الجوية القطرية وأخرى للملكية الأردنية، الذي تسببت به عواصف رعدية، ما أجبرهما على المناورة لفترة قصيرة، ثم عادتا وهبطتا بأمان.