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أرسلان يزيل المكعبات الإسمنتية من أمام قصر خلدة

3
MARCH
2019
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بادر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان إلى إزالة الحواجز والمكعبات الإسمنتية من أمام قصره في خلدة.


وقال أرسلان في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "يوم وُضعَت هذه الحواجز والمكعبات الإسمنتية أمام دار خلدة وبالرغم من طلب الأجهزة الأمنية آنذاك ذلك، إلاّ أنّها كانت خطوة بعيدة كل البعد عن قناعاتي، فخلدة الله حاميها، واليوم بعد تحسّن الأوضاع الأمنية بدءاً من سورية وصولاً إلى لبنان، وبعد القضاء على الإرهاب من قبل الجيش والمقاومة في سورية ولبنان، لا داعي للمظاهر الأمنية والسواتر ففي عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمننا جميعاً وأمن الوطن بألف خير.


وقال مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر لـ"الجديد": "هذه قناعة الأمير طلال بإزالة الحواجز منذ فترة طويلة، وخلدة لم تحتج يوماً إلى حواجز، وهو أوّل سياسي يبادر إلى هذه الخطوة، وندعو الجميع إلى أن يحذوا حذوه".

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