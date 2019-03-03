الملك الأردني التقى بري

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استقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، بعد ظهر اليوم في القصر الملكي في عمان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه للتطورات الراهنة في المنطقة. وتناول الحديث عددا من المواضيع المتعلقة بالعلاقات والتعاون بين لبنان والأردن بصورة خاصة، والعلاقات العربية- العربية بصورة عامة.

وأكد الملك الأردني العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، منوها بدور الرئيس بري في هذا المجال، ومؤكدا على توسيع مجالات التعاون بين لبنان والأردن في ما يعود بالخير على البلدين.

وأفاد المكتب الاعلامي لبري، في بيان، ان الطرفين تناولا "الهم المشترك وهو قضية النازحين السوريين، حيث تناول الحديث ضرورة التواصل مع الحكومة السورية سواء من لبنان أو الأردن، من أجل تأمين عودة الأخوة السوريين إلى بلدهم، واتفق على التنسيق والتواصل في هذا المجال".



كما تطرق الحديث خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون، إلى معبر نصيب، وأكد الرئيس بري على أهمية هذا المعبر وما يمكن أن يفيد كل من لبنان وسوريا والأردن.

وشرح بري للملك عبدالله موضوع الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وخلال الحديث أشار الملك الأردني إلى أنه سيزور الولايات المتحدة، وهنا حمله بري ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية وطرحه مع الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتمد في الحدود البرية والخط الأزرق.

كما تطرق الحديث إلى إمكانية توسيع التعاون بين البلدين، فأشار العاهل الأردني إلى وجود فائض في الكهرباء لدى الأردن، وهنا أشار بري إلى وجود فائض من المياه في لبنان، مستوضحا سعر الكهرباء إذا ما أراد لبنان أن يستفيد منها فرد الملك الأردني قائلا: نحن نرحب بذلك فلديكم فائض من المياه وبالمستطاع أن نبادلكم الكهرباء بالمياه.

وسبق اللقاء الثنائي استقبال الملك الأردني رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي.