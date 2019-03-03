بطرام كرمت وزير العدل في حضور فاعليات

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كرم مجلس الرعية وبلدية بطرام الكورة وزير العدل القاضي البرت سرحان في كنيسة القديسين قزما ودميانوس بعد القداس الذي ترأسه كاهن الرعية الاب يوحنا ساعود، في حضور رئيس البلدية هيثم سرحان والأعضاء، ورؤساء جمعيات وأندية من الكورة وبطرام واهالي البلدة وعائلة المحتفى به.

وألقى الوزير سرحان كلمة قال فيها: "اليوم نلتقي مجددا بدعوة كريمة من مجلس الرعية ومن المجلس البلدي شكرا لهما، تلقيت الدعوة بحماسة وشوق عظيمين للقاء هذه الوجوه النيرة التي تطفح بالبشر والحبور وبالشجاعة والقدرة على العطاء".

أضاف: "ان احب ما في هذا الاحتفال هو ان تلتقي بطرام ببطرام في كنيسة بطرام فتسمو المناسبة الى مرتبة ويتحول الكلام الى صلاة".

وتابع: "تعلمت من خلال مسيرتي من قاض إلى وزير أن الإنسان يجب أن يجمع بين الواجب والخدمة، خدمة الوطن وخدمة المواطن كانسان المدعو إلى تحقيق الكمال في ذاته وفي مجتمعه وان يحافظ على المبادئ والقيم التي تعلمها في حياته".

وختم قائلا: "اغتنم هذه المناسبة لاوجه تحية شكر وتقدير الى كل من غمرني بعاطفته من مسؤولين واصدقاء وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

نصر

بدوره ألقى مدير ثانوية بطرام الرسمية سابقا ادمون نصر كلمة قال فيها: "إن المحتفى به اليوم عزيز، حبيب، وكريم، هو معالي الوزير القاضي ألبرت سرحان ابيض الخلق والضمير ونظيف الكف، يؤمن بالله ويكره الغش والفساد، متواضع صادق ووفي، ان الانسان يحمل قضية في حياته وهل هناك اسمى من قضية الحق والعدالة في المجتمع ونشرها بين الناس".

رئيس البلدية

وتحدث رئيس البلدية قائلا: "أهنئ معالي الوزير ألبرت سرحان على المنصب الجديد الذي حصل عليه بفضل ثقة اكبر المراجع السياسية في البلد وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون".

وتابع: "إن وزارة العدل هي عصب العدالة ومكافحة الفساد ولك اقول من بطرام والكورة انك فخر لنا بنزاهتك وامانتك وان استلامك وزارة العدل ما هو إلا دليل على نزاهتك في عملك في مجلس شورى الدولة، مهمتك معالي الوزير لن تكون سهلة لكن ثقة الناس فيك لن تخيب لانك الرجل المناسب في المكان المناسب".

بدوره ألقى كاهن الرعية كلمة أكد فيها أن " اكبر فضيلة في الدنيا هي المحبة وأكبر بطل في المحبة هو معالي الوزير ألبرت سرحان، وقال : بطرام فخورة بعملك وبشخصك الذي تعالى عن الصغائر وتمسك بالمبادئ ، هنيئا لبطرام ولوزارة العدل بك، انك فيض من الحب والعطاء.

وتحدثت الدكتورة كارول سرحان باسم العائلة.

وفي الختام تسلم الوزير عددا من الدروع التقديرية من الكنيسة وعائلة آل سرحان، جمعية ترقية الفتاة، نادي بطرام الثقافي الرياضي، وحركة الشبيبة الارثوذكسية - بطرام، الكشاف الوطني الأرثوذكسي بطرام، وتلقى التهاني في صالون الكنيسة.