بالصورة - العثور على 500 يورو في المطار وتسليمها لصاحبها

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" حلا ماضي أن عناصر من فصيلة التفتيشات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عثروا عند الساعة 14.25، على مبلغ 500 يورو عند نقطة التفتيش الداخلية للجهة الشرقية.

وعلى الفور عملت فصيلة التفتيشات والضابطة الادارية والعدلية في سرية المطار، على تحديد اوصاف الشخص صاحب المبلغ المالي عبر كاميرات المراقبة، وسيرتا دوريات للبحث عنه، فكان موجودا داخل طائرة الخطوط التركية المتوجهة الى اسطنبول. وتم الطلب من قائد الطائرة السماح بإخراجه لتسليمه ماله وفق الأصول القانونية، لقاء توقيعه على سجل المفقودات، وهو مواطن تركي يدعى ح.أ.، واستلم المبلغ وشكر لقوى الامن الداخلي أمانتها وحرصها على إعادة الحقوق لأصحابها، ثم غادر الى تركيا.