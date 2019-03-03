هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وامطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 م وما فوق خاصة مساء وخلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار .

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بدءا من فترة الظهر مترافقة ببرق ورعد أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 5 الى 12 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 50كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 م 85 % .

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 16 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,04 ساعة غروب الشمس: 17,36 .