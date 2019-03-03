بالصور - اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار وزّعت مساعدات عينية ل 60 عائلة في عكار

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بنفحة انسانية لم تنتظر مناسبة، وبقلب كبير اختصر كل المسافات، وبرعاية رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، قامت اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار الوطني الحر التي ترأسها الاعلامية داليا داغر، بتوزيع المساعدات العينية من مواد غذائية، وتدفئة وثياب، ل 60 عائلة في عكار، وتحديدا في بلدات جبرايل وبزبينا وبينو وتكريت ورحبة الواقعة في اتحاد بلديات الجومة، بمرافقة امينة سر هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر شانتال عبد النور، ومسؤولة المرأة ميرنا رستم، ومسؤول الخدمات خليل رستم.

في جبرايل، اكدت داغر ان الهدف من هذا النشاط هو زيارة المنطقة وابنائها، والاطلاع على حاجاتهم ومحاولة تلبيتها قدر المستطاع.

اما في بزبينا، فكان في استقبال اللجنة خادم كنيسة القديس جاورجيوس- رعية بزبينا وعين يعقوب الاب جرجس بيطار ومنسق هيئة بزبينا في التيار وسيم ورد. وشددت داغر على اهمية العطاء والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، لافتة إلى ان البركة تكمن في المنزل المتضامن الذي يحتضن مريض من بين افراده بصبر وايمان كبيرين.

وفي بينو، شملت المساعدات 18 عائلة، من بينهم السيدة وطفا السعيد المسنة والتي تسكن بمفردها ولا معيل لها.

وفي تكريت، شكر منسق هيئة تكريت في التيار طلال رستم اللجنة على لفتتها تجاه اهالي المنطقة التي تفتخر بانتمائها لفخامة الرئيس العماد ميشال عون وللتيار الوطني الحر.

اما في رحبة، التي شكلت المحطة الاخيرة للجنة، فكان رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات الجومة الاستاذ فادي بربر والاب بولس كوسى في استقبال اللجنة، ولفتت داغر الى اننا احببنا ان نبدأ نشاطنا من المنطقة التي تشكل خزان الجيش اللبناني ولن نتوقف عن خدمة اي محتاج في اي منطقة كان.

اما بربر فشكر التيار الوطني الحر وداغر على لفتتها، مؤكدا "أن رمزية الزيارة هامة جدا وبلدات الجومة مفتوحة للجميع ولكل التيارات والأحزاب السياسية، التي نتمنى أن تبادر أيضا لمد يد الخير والتعاون للمنطقة".

وأضاف: "المطلوب الاهتمام ببلدات الجومة على مختلف الاصعدة لأن الحاجات كبيرة ومتعددة، ولا يتم الالتفات الى المطالب الانمائية الملحة من قبل الوزارات المعنية، لافتا الى أن كل ما يجري في بلداتنا هو بمجهود شخصي".

هذا النشاط لم يكن سوى البداية، واللجنة ستتابع عملها الانساني في مختلف مناطق لبنان تباعا.