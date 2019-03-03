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عطالله: الفاسد لا يمثل طائفته ولا حزبه إنما يمثل نفسه ولا استهداف لأحد

3
MARCH
2019
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أكد وزير شؤون المهجرين غسان عطالله أن الفاسد لا يمثل طائفته ولا حزبه إنما يمثل نفسه ولا استهداف لأحد، مشدداً على أن الوطن باخرة ولن نسمح بأن تغرق، وداعياً الى الابتعاد عن القرارات الشعبوية.
عطالله وفي حديث اذاعي قال:"قد نختلف مع القوات حول ملفات عدة لكن في العلاقة بشكل عام لا عودة الى الوراء، والعلاقة كذلك مع الرئيس الحريري أكثر من ممتازة وهو يؤكد دائماً هذا الأمر".
وأشار عطالله الى أنه طرح موضوع صيانة الطرقات في الشوف وعاليه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة من خارج جدول الأعمال وكان هناك تجاوب من الرئيس الحريري. وفي ما يتعلق بملف الكهرباء شدد على ان الاتكال كبير على وزيرة الطاقة ندى البستاني لحل مشكلة الكهرباء التي ترخي بثقلها على جميع اللبنانيين.

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