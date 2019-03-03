living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انطلاق الشهر الفرنكوفوني في لبنان: فعاليات تسلط الضوء على التعددية والتنوع

3
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 بيروت - جويل رياشي-

انطلق الشهر الفرنكوفوني في لبنان بزخمه المعتاد في رعاية وزارة الثقافة ومشاركة عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية والمكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية - الشرق الأوسط.

 

تشكل فعاليات شهر الفرنكوفونية في لبنان، البلد الوحيد الذي تستمر الاحتفالات فيه شهرا كاملا، احتفالية ضخمة يحتفى من خلالها بقيم الفرنكوفونية وثقافاتها المتعددة، وأيضا بالتنوع الذي لطالما أغنى لبنان.

 

مواضيع متنوعة، غنى ثقافي، مشاركة من قبل جميع الفئات، صغارا وكبارا، هذه هي الرسالة الأمثل التي تجسد الحيوية المتجددة للهوية الفرنكوفونية في هذا العالم المليء بالتعقيدات. وتحرص الوكالة الجامعية للفرنكوفونية من خلال الأنشطة التي تنظمها أو تدعمها خلال هذا الشهر إلى تسليط الضوء على أبعاد ثلاثة هي ذات رمزية كبرى في العالم الفرنكوفوني، وهي التضامن، التعددية والتنوع التي تشكل ركيزة أنشطتها وأعمالها في جميع أنحاء العالم.

 

فيما يلي أبرز الأنشطة التي ستنظم:

- طاولة مستديرة في 5 مارس في بيت بيروت، السوديكو، بعنوان «الهجرة في لبنان والشرق الأوسط، من الاستيطان إلى العودة». ستجمع الطاولة مؤتمرين وخبراء من فرنسا والأردن ولبنان لمناقشة هذا الموضوع الحساس عن حركات الهجرة في السياق الإقليمي.

 

- طاولة مستديرة ثانية، تقام في 9 مارس، في طرابلس بالتعاون مع الجامعة اللبنانية بعنوان: «وجهات نظر متعددة الاختصاص حول العالم الفرنكوفوني في العصر الرقمي: الرهانات، والتحديات والابتكار» والتي ستتطرق إلى مساهمة كل من الاختصاصات الجامعية في التغييرات التي فرضتها الثورة الرقمية.

 

- البطولة الدولية للمناظرة التي تنظمها جامعة القديس يوسف وتدعمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وهي مناظرة بين طلاب حضروا من أكثر من عشرة بلدان من العالم الفرنكوفوني. ستجري المباراة النهائية بتاريخ 15 مارس والجديد هذه السنة، أن المناظرة ستكون باللغتين الفرنسية والعربية.

 

- ندوة دولية حول «جماعات دولة لبنان، 1920-2020»، لمناسبة الذكرى المئوية لدولة لبنان الكبير، تنظمها جامعة الروح القدس في الكسليك في 21 و22 مارس.

 

- أخيرا وليس آخرا، جائزة «كلمة الفرنكوفونية الذهبية» التي ترمي إلى تعزيز استخدام اللغة الفرنسية في قطاع الأعمال والتي ستنظم بالتعاون مع جمعية «العمل على تعزيز اللغة الفرنسية في الأعمال» ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ستجري المباراة النهائية في 28 مارس في جامعة القديس يوسف.

 

تجدر الإشارة في النهاية إلى أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بفضل البعد الإقليمي الذي تتميز به، تستعد أيضا للاحتفال بشهر الفرنكوفونية في مصر وسورية من خلال أحرامها الرقمية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout