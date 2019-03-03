قوى الأمن: ما تم تداوله عن تعيين قائد جديد لدرك أمن المطار على خلفية إشكال مع الجمارك أخبار مضللة وكاذبة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بتعيين قائد جديد لسرية درك أمن المطار على خلفية الاشكال بين الجمارك وعناصر سرية المطار، وإشاعات أخرى،

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

1- لم يحدث أي إشكال بين قوى الأمن الداخلي والجمارك، إنما مع مؤسسة أخرى.

2- ان هذه الأخبار مضللة وكاذبة.

تطلب المديرية العامة من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا التوضيح صونا للحقيقة التي هي علة وجودها".