بو صعب: الرئيس عون لا يفرط بصلاحياته وحريص على صلاحيات الاخرين

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أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في حوار مع برنامج "the elevator" عبر "المستقبل ويب"، أن "التيار الوطني الحر" يريد الحفاظ على "أوعا خيك" مع "القوات اللبنانية"، لكنه يريد "الاهتمام بكل العائلة"، معتبرا أن المطلوب "أن ننتقل الى مرحلة "أوعا بيك" أيضا".

وإذ نفى أن تكون هناك "أزمة صلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، شدد على أن "التناغم والتفاهم بين الرئيسين، لم نشهده بين أي رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وأعرف من الجانبين حجم الاحترام المتبادل والمودة بينهما، وأن هذه العلاقة تنسحب ايضا على علاقة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع رئيس الحكومة، حتى إذا ما طرأ اي طارئ، يعالج في خمس دقائق".

وختم بالقول:"إن الرئيس عون لا يفرط بأي فاصلة من صلاحياته في الدستور، لكنه حريص بالقدر نفسه على صلاحيات الآخرين".