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صحناوي: ادخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الصناعي إلى مناهج التعليم يجعلنا من الأوائل في المنطقة

2
MARCH
2019
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شرح النائب نقولا صحناوي، أهمية اقتراح القانون الذي قدمه الى مجلس النواب في كانون الثاني الماضي، والذي يهدف الى إدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، إلى مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي.

ولفت في حديث عبر فقرة "حدا يفهمني" على إنستغرام ال"أل بي سي"، الى "أن المهن المحمية، هي المهن التي تنضوي تحت القطاع التكنولوجي، لأن بعض المهن التقليدية ستختفي مع مرور السنوات، واللبناني مبدع وإذا جهزناه بالأدوات الصحيحة ومنها البرمجة، فتصبح قوة العمل لدينا من الأقوى"، مضيفا: "إذا طبقنا هذا القانون نصبح من الأوائل في المنطقة في الدخول إلى العصر التكنولوجي، ويجب البدء بتعليم هذه المادة في المدرسة، لتحضير الطلاب للدخول إلى الجامعة حيث تكون البرمجة مألوفة لديهم".

ورأى صحناوي، "أن الخطوة التالية، يجب أن تكون البدء في تدريس هذه المادة في الصفوف الصغيرة أيضا"، متمنيا "ترك هذا القانون خارج الاجندة السياسية، للبدء بتطبيقه سريعا".

 

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