حزب التوحيد العربي: بطاقة تعريف خاصة تُعطى حصراً من قِبل مكتب شيخ عقل طائفة الموحدين في لبنان سماحة الشيخ نصر الدين الغريب

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صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:



لم نستغرب ما صدر عن لسان البعض حول هجومهم على القرار الصائب الذي اتخذته الدولة السورية لحماية مشايخنا في طائفة الموحدين، والذي سيحصل أيّ شيخ ينوي زيارة سوريا على بطاقة تعريف خاصة تُعطى حصراً من قِبل مكتب شيخ عقل طائفة الموحدين في لبنان سماحة الشيخ نصر الدين الغريب، ممّا يعزّز سلامة عبور المشايخ ويحفظ أمنهم وراحة تنقلاتهم.



ونبه البيان من عملية التطاول على مشايخنا الأجلاء من قبل بعض الأصوات الشاذة التي تسيء لمذهب التوحيد وأهله الميامين، مؤكداً أن الشيخ الغريب الوطني القومي والتوحيدي والذي سماه أكثر من ألف شيخ في لقاء خلدة هو اكبر من كل هذه الموبقات، التي امتهنت سياسة المتاجرة بمصالح طائفة الموحدين وهدر حقوقهم المسلوبة منذ عشرات السنين.



وتوجه البيان بالشكر للرئيس بشار الاسد على هذا القرار الذي يحمي ويعزز كرامة مشايخنا الأجلاء.