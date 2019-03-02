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ترأس ورشة عمل للبلديات والجمعيات البيئية تحت عنوان " من Home ببلّش الفرز ". وزير البيئة: سأفعل المستحيل للفرز من المصدر كي نعطي وجهاً حضارياً للبنان

2
MARCH
2019
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إنعقدت اليوم في القاعة الخضراء في وزارة البيئة ورشة عمل حول موضوع فرز النفايات من المصدر تحت عنوان " من Home ببلّش الفرز ... الفرز مش خيار... واجب ".وقد ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي ورشة العمل وأدارها مستشار الوزير شاكر نون ورئيس مصلحة البيئة السكنية بسام صبّاغ وشارك فيها 30 بلدية و37 جمعية بيئية وممثلون عن برنامج الامم المتحدة الانمائي وخبراء بيئيون بالتنسيق مع رئيسة مصلحة التوجيه البيئي لينا يموت.

وتوجّه وزير البيئة الى الحضور داعياً الى التكاتف معاً ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة من التعاون مع وزارة البيئة ، وقال " لست هنا في وزارة البيئة ممثلاً لتيار سياسي بل أنا وزير لكل اللبنانيين وأطلب منكم التعاطي معي كوزير جديد ".واضاف " الناس تعبوا من الكلام ، والمطلوب اليوم أن نتكلم عن الفرز من المصدر ، وقد وعدت الشعب اللبناني أن أفعل المستحيل للبدء بالفرز من المصدر ، ومن المعيب أن بلداً حضارياً كلبنان وأن شعباً واعياً ومثقفاً كالشعب اللبناني مازال في سنة 2019 لا يفرز من المصدر ومازال يرمي نفاياته أو يطمرها في بحرنا أو جبالنا أو ودياننا .وهذه صرخة كبيرة لكل المسؤولين وللشعب اللبناني كي نعمل سوياً ونكون شركاء مع بعضنا البعض من اجل تحقيق الحلم الذي هو الفرز من المصدر ، وأعتقد أن أكبر هدية يمكن أن يقدمها هذا العهد هو الفرز من المصدر من اجل بيئتنا وكي نعطي للمجتمع الدولي وجهاً حضارياً للبنان ونقول إننا شعب يعرف كيف يفرز ، وهذا تحدي لنا مع المجتمع المدني الذي وعدت بأن نكون معاً على طول الطريق".


واضاف الوزير جريصاتي " لقد إمتلأت القاعة الخضراء بالحضور وهذا إن دلّ على شيء فعلى تعطّش الناس للحلول ، فهناك بلديات وجمعيات بيئية تعمل على الفرز من دون أي مساعدة من الدولة اللبنانية، لديكم مبادرات فردية وهذا أمر يبشّر بالخير ".


وختم " الفرز واجب وطني وأنا صوتكم في مجلس الوزراء ولدينا لجنة نيابية للبيئة إجتمعت بها وأنا مجتمع مدني مثلكم وأكثر فدعونا نتكاتف كي ننجز هذه الخطوة ونحمي بيئتنا ".


بعد ذلك كانت مداخلات ركّزت حول تجارب البلديات والجمعيات البيئية في موضوع الفرز من المصدر بهدف تبادل الافكار والخبرات.

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