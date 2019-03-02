أرسلان لجنبلاط: خلّينا بالسياسة وسيرة مشايخنا ما تجيبها على لسانك !

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ردّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، على الكلام الصادر من النائب السابق وليد جنبلاط، قائلاً: "وليد بك جنبلاط ما خلصنا بعد من تطاولك على مشايخنا الأجلاء الأطهار أوتاد الأرض وأطهارها الأجاويد من مرجعيات دينية كبرى مشهود لها بنقاوة سريرتها إلى أصغرهم".

وتابع: "سماحة شيخ العقل الشيخ نصرالدين الغريب شرعيته اكبر بكثير من كل الأزلام الفاسدين السارقين الناهبين المتاجرين بارتداء الزي الديني الطاهر لتغطية موبقاتهم التي تشرعها لهم حضرتك من دون أن يرف لك جفن للطعن بكرامة وعزة وطهارة هذا الزي الشريف".

وقال: "شرعية سماحته من طهره وديانته وبياض كفه وتضحيات أهله وناسه من شهداء أطهار ... من سيرته النقية التقية ".

وختم أرسلان بالقول: "قف عند هذا الحد وسيرة مشايخنا ما تجيبها على لسانك وخللينا بالسياسة ... لح يضل في كبار بالدنيا والدين ان شئت أم أبيت هذه الطائفة الها راعي صالح وفيها سر وقبلتها التوحيد".