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توقيف الرأس المدبر لعصابة نفذت العديد من عمليات السرقة في مناطق عدّة

2
MARCH
2019
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
 
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، للحدّ من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع التي تحصل على جميع الأراضي اللبنانية وتطال المنازل والمحال التجارية.
 
على الأثر، باشرت هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هوية افراد العصابات التي تنفذّ هذه السرقات وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص.
 
بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفّة التي أجرتها تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبرّ لإحدى عصابات السرقة، ويدعى:
م. ص. (مواليد عام 1991، لبناني) 
وهو مطلوب للقضاء بموجب /11/ مذكرة عدليةّ بجرائم سرقة، تعاطي مخدرات، تبييض أموال، ترويج عملة مزيفة.
بتاريخ 25/2/2019، وبعد عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة التي أجرتها شعبة المعلومات، تمكنت القوّة الخاصّة التابعة لها من توقيفه في محلة أبلح
 
وبرفقته زوجته المدعوة: 
م. م. (مواليد العام 1997، لبنانية)
وقد تبين انهّا مطلوبة للقضاء بجرمي سرقة وتعاطي مخدرات، كما ضبط بحوزة (م. ص.) عملة مزيفة من فئة /50/ $ وكمية من المخدرات من أنواع: هيرويين، كوكايين باز وكبتاغون.
 
بالتحقيق معهما، اعترف الأول انه خلال العام الحالي، نفذّ بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت عدّة محال تجارية في مناطق مختلفة من البقاع وعاليه، كما اعترف هو وزوجته بتعاطي المخدرات.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.
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