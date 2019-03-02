اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 02-03-2019

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الجمهورية

دخلت مرجعية رئاسية مباشرة على خط تقريب وجهات النظر وتهدئة الجبهات بين نائب حالي ونائب سابق محسوبين على هذه المرجعية.

طلب مرجع بارز من شخصية سياسية التحدث الى الإعلام من مقرّه الخاص إلا أن الأخير فضّل التحدث من مقر إعلامي معروف.

لاحظت أوساط سياسية أن تهديداً مباشراً صدر من مبعوث غربي إلى الحكومة اللبنانية إذا لم تقم بما هو مطلوب منها لجهة تعهّداتها ووعودها.



البناء

كواليس

تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات لشخصيات أميركية سياسية وإعلامية وعدد من المشاهير تسخر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحجم الآمال التي وزعها خلال عامين حول إمساكه بالملف النووي لكوريا الشمالية واعداً بنهاية سعيدة وقريبة جداً لهذا الملف بعدما انتهت مفاوضات فييتنام الأميركية الكورية إلى إعلان الفشل، وكشفت المهارات التفاوضية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي تحدثت التعليقات عن تلاعبه بالرئيس ترامب بإستدراجه إلى قمة مليئة بالوعود وهو يعلم سلفاً أنّ شيئا لن يتغيّر فيها!



اللواء

لغز

بدأت صعوبات تواجه وزيراً طامحاً إلى بناء «نموذج تجربة» ناجحة، في إطار تقديم أوراق اعتماد للجهات الدولية!

غمز

احتضن مؤتمر مرجع رسمي سابق بحضور لافت من قوى سيادية، رافقت الحقبة الصعبة، التي حكم فيها البلاد.

همس

تجري تغييرات مفاجئة لدى جهات عليا، من دون أن تتوضح الأبعاد والاعتبارات.