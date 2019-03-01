بالفيديو: إحذروا هذه اللعبة حتى لا ينتحر أطفالكم!

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تحذيرات كبيرة وخطيرة انتشرت في الآونة الأخيرة من حول العالم موجهة الى الأهل حول معاودة ظهور لعبة "مومو" الشهيرة المرعبة من جديد للأطفال، أثناء مشاهدتهم لفيديوات الرسوم المتحركة Peppa Pig أو Frozen على تطبيقي يوتيوب ويوتيوب كيدز، أو أثناء لعبهم للعبة فورتنايت. ورغم أن لعبة مومو المفترضة تتكلم الإنجليزية، كما ظهرت بفيديو، لكن الخوف وصل إلى كثير من الأهالي في بلاد عربية، ومن بينها لبنان.



وتشجع هذه اللعبة الأطفال على أداء أعمال العنف وإيذاء الذات، وإرسال رسائل مزعجة تطلب منهم القيام بتحديات خطرة، وتهديدهم بأشياء فظيعة.

ولعبة مومو هي شخصية مرعبة الشكل، تظهر على هيئة فتاة منسدلة الشعر وعينين بارزتين وابتسامة شيطانية، تستهدف الأطفال والمراهقين وتطلب منهم القيام بتحديات خطرة من شأنها إيذاء أنفسهم بها، وحتى دفعهم للإنتحار في حال عدم تنفيذهم للأوامر.



ويقول المساعدون الاجتماعيون إن تأثير لعبة مومو كبيير وسلبي لأن الهدف منها هو نشر العنف والرعب في قلوب الأطفال حتى أن بعضهم قد يصلون إلى إيذاء النفس تنفيذاً لأوامر اللعبة، وهذا يعود لقوة سيطرة اللعبة على عقولهم، وتصديقهم لما تخبرهم به. ومن مسؤولية الاهل قبل السماح لأطفالهم بالتعرض للشاشة وإمضاء وقت طويل أمامها، أن يطّلعوا على المحتوى مسبقاً بهدف حماية أطفالهم.



وقد حذّر خبراء في التكنولوجيا الأهل من استعمال الأطفال للإنترنت من دون وجودهم نظراً للمحتويات المسيئة والعنيفة التي تنتشر على هذه المنصات.



وفي هذا الاطار وجهت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين رسالة الى كل من وزراء الداخلية والتربية والاعلام ريا الحسن، واكرم شهيب، وجمال الجراح، مطالبة اياهم باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع هذه اللعبة الالكترونية الخطرة. وحذرت عز الدين من خطورة هذه اللعبة التي تمثل نموذجًا عن التنمر الإلكتروني والتي تؤثر في صحة الطفل النفسية، وتدفعه إلى الإنتحار عبر تنميتها ثلاث أفكار في دماغه وهي: أنا وحيد، أنا عبء وانا غير خائف من الموت. كما وتحض الطفل على إخفاء الأمر عن أهله وإلاّ ستقتله.