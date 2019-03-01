صحناوي: لبنان يخسر شبابه بالقطاع التكنولوجي واقتصاد الغد هو اقتصاد المعرفة

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عقد النائب نقولا صحناوي مؤتمرا صحافيا اعلن في خلاله حيثية اقتراح القانون الذي قدمه الى المجلس النيابي والرامي الى ادخال مادة البرمجة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي الى مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي ، في المكتبة العامة لمجلس النواب.

شارك في المؤتمر الى جانب النائب صحناوي المحامي الدكتور بيار الخوري والمدير من جامعة الAUST الدكتور عزيز بربر وهما اختصاصيان شاركا في اعداد الاقتراح.

صحناوي ذكّر انه قدم الاقتراح في الثلاثين من كانون الثاني ٢٠١٩ وهو يعتبره مهماً لان العالم يتغير والمواطنون يشعرون بذلك في حياتهم اليومية وعدم مواكبة التطورات العالمية يعني ان القطار قد فاتنا.

وشرح صحناوي ان بعض الدراسات تشير الى ان في العام ٢٠٥٠ ستختفي ٤٧ ٪ من المهن، في المقابل ٣ من ٤ فرص عمل في اوروبا هي في القطاع التكنولوجي مضيفاً انه في لبنان يخسر شبابنا هذه الفرص لان اقتصاد الغد هو اقتصاد المعرفة.

وقال صحناوي اننا نعاني من ازمة اقتصادية وانفلات في القطاع العام ما يحتم علينا الاستثمار و الاستثمارات المهمة هي في البشر لانها ستساهم باعادة النهوض بالاقتصاد ومن هنا اطلب الاستثمار بالبشر وليس بالحجر.

هذا وتقدم صحناوي بست رسائل الى المعنيين وقال:

١-الى الحكومة : اليوم افضل وقت للاستثمار بالبشر، وخاصة جيل الشباب الواعد، والاستثمار الحقيقي هو الذي يؤسس لمستقبل افضل على المدى الطويل

٢- الى المجلس النيابي: هذا القانون يستحق الاقرار فنحن لن نكون نواباً في العام ٢٠٥٠، ولكن الأجيال القادمة ستحصد ما نزرع اليوم

٣- الى القطاع الاقتصادي التقليدي: اطلب منهم الاستثمار باقتصاد المعرفة لما للتكنولوجيا من دور اساسي في زيادة الإنتاج وبتكاليف اقل

٤- الى اصحاب القرار الاقتصادي : هذا افضل اسلوب لتغيير النموذج الاقتصادي في البلد

٥- الى الدول المانحة: استثمروا بالتعليم

٦- الرسالة الاهم هي الى الشباب : آمنوا بقدراتكم فانتم قادرون على ان تكونوا مبرمجين ناجحين وايضاً لديكم اعلى درجات الابتكار وبعضكم سيكون في مكاننا يوماً ما ويستطيع النجاح والتغيير.

وختم صحناوي مؤكداً ملكية القانون للشعب وشرح ان اقتراحه سيحال الى لجنة التكنولوجيا وسيتم العمل على افضل صيغة قبل احالته الى لجنة التربية من ثم الى اللجان المشتركة قبل اقراره في الهيئة العامة آملاً الانتهاء سريعاً من العمل ووعد بعقد اجتماعات مع المعنيين خارج مجلس النواب ايضاً لشرخ أهمية القانون.

رئيس لجنة تكنولوجيا المعلةمات النائب نديم الجميل الذي هنأ النائب صحناوي على مبادرته رأى أن قطاع التكنولوجيا يدخل في كل القطاعات التي نستفيد منها في حياتنا اليومية وأضاف أن النائب صحناوي بدأ المسار بطريقة صحيحة لان البداية هي في المدارس وقال الجميل إننا سنضع يدنا بيد صحناوي ونحن كلجنة يهمنا ايصال اكبر عدد ممكن من القوانين لتطوير القطاع حيث أننا بحاجة لبيئة تشريعية حاضنة لهذه القوانين والا لن نتطور.

النائب عناية عز الدين اعتبرت في مداخلتها أن اقتراح القانون مهم ونحن في عصر الثورة الصناعية التي تغير كل شيء في المجتمع لافتة الى ان التكنولوجيا تستخدم في مختلف الاختصاصات والقطاعات ومن المهم تحضير الطلاب وبناء ثقافة مجتمعية في هذا الاطار وتمنت أن يتخذ القرار السياسي بتأمين البنى التحتية الضرورية للشروع في تطبيق القوانين التي تختص بالتكنولوجيا.

النائب السابقة غنوى جلول نوهت بخطوة صحناوي وشددت على اهمية تطوير مهارات الاولاد في المدارس من الناحية التكنولوجية.

هذا وقدم المحامي الدكتور بيار الخوري شرحاً حول تفاصيل وصيغة الاقتراح من الناحية القانونية فيما أوضح الدكتور عزيز بربر خلال عرضٍ اهمية ادخال هذه المادة الى المدارس والجامعات.