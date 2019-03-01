بعد انتشار صور عليها رسوم للرموز المقدسة المسيحية... توضيح من المركز الكاثوليكي للإعلام

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يتداول عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لأحذية عليها رسوم للرموز المقدسة المسيحية تباع في احدى المحلات المعروفة في لبنان، بحسب المركز الكاثوليكي للإعلام.



ويعبّر الناشطون في كتاباتهم عن استيائهم وغضبهم، ويطالبون بسحب هذه البضاعة من الأسواق وملاحقة هذا الموضوع أمام المراجع القضائية المختصة.



وأكّد المركز في بيان أنّه تم الإتصال بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي أوعز إلى المعنيين في مديريته بإجراء الكشف اللازم على المحل المشار إليه.



وتبين عدم وجود هذه البضاعة في المحلات، وبالتالي فإن هذه الصور مأخوذة من مواقع الكترونية خارجية، وهذه البضاعة لم تدخل لبنان، مع العلم أن هذا الموضوع سيظل مكان متابعة من الأجهزة الأمنية المختصة.