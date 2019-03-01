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منسق عام الانتشار في التيار الدكتور مارك زبال التقى نخبة من رجال اعمالٍ استراليين من اصول لبنانية ضمن جولته الاسترالية

1
MARCH
2019
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ضمن جولته الاسترالية التقى منسق عام الانتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبال على مأدبة غداءٍ نخبة من رجال اعمالٍ استراليين من اصول لبنانية رفعوا اسم الجالية اللبنانية عالياً.

شارك في الغداء الذي دعت اليه غرفة الصناعة والتجارة رئيس البرلمان في ولاية نيو ساوث ويلز جون عجّاقةوقنصل لبنان العام في سدني شربل معكرون ووفد من لجنة الانتشار المرافق وائل طويلة امين سر الانتشار، د. باسكال شمالي مسؤولة الاعلام و بسام غانم مقرر مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر، وعضو المجلس الوطني عن استراليا الأستاذ طوني طوق.


بدايةً رحّب دكتور مارك زبال بالموجودين وشكرهم على الاستقبال وتخلل اللقاء كلمة لرئيس برلمان ولاية نيو ساوس وايلز جون عجاقة وللصحافي الاستاذ انور حرب رحبوا بها بالضيوف.


وتركّز البحث على التعاون الاقتصادي والمشاريع في لبنان.

ولبّى الدكتور زبال ايضاً مع الوفد المرافق دعوة السيد جو عساف الى عشاءٍ خيري أقامه حزب العمال.

وتداولوا مع مرشح الحزب طوني بورك بأمورٍ تهمّ الحزبين، واتفقوا على استكمال اللقائات في المستقبل القريب.

 

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