بو صعب استقبل لاسن والسفيرة الاوسترالية ومنسق الأمين العام للأمم المتحدة

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن التي هنأته بتوليه منصبه الجديد، وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ووزارة الدفاع الوطني، مشيدة "بإنجازات المؤسسة العسكرية الرائدة في التصدي للتهديدات الأمنية المستمرة".

وشكر بو صعب، من جهته، الاتحاد الأوروبي على "دعمه الدائم للجيش اللبناني ومساندته المستمرة للبنان في التعامل مع أزمة اللاجئين"، مؤكدا أن "تعزيز العلاقات بين الجيش اللبناني والاتحاد الأوروبي يشكل أولوية ضمن مهماته".

كذلك التقى بو صعب السفيرة الأوسترالية ريبيكا غريندلاي التي هنأته لمناسبة توليه منصبه الجديد. وتداولا الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. وهنأت غريندلاي "الجيش اللبناني على النجاح الكبير الذي حققه في ضمان الأمن والاستقرار في لبنان وجددت التزام أوستراليا تقديم الدعم للجيش اللبناني".

ثم استقبل وزير الدفاع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قدم له التهنئة بتوليه حقيبة الدفاع. وتمت مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأكيد التزام لبنان القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والسعي إلى تطوير قدرات الجيش اللبناني وبالأخص القوات البحرية للتمكن من توسيع آفاق عملها.

وفي وقت لاحق، التقى بو صعب رئيس جهاز إدارة النوادي في الجيش العميد ميشال شمعون، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، للتهنئة بتوليه منصبه الجديد. كذلك التقى المفتش العام في وزارة الدفاع اللواء سمير الحاج في زيارة وداعية لمناسبة إحالته على التقاعد.