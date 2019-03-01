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الرئيس عون رحب بسعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد: لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية

1
MARCH
2019
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رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بسعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد (FIGO) لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية في ما خص صحة النساء وسلامتهن.
 
وقد ابلغ الرئيس عون ترحيبه الى الرئيس العالمي الدكتور كارلوس فوشتنر Carlos Fuchitner خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور نائب رئيس المنظمة الدكتور فيصل القاق والسيدة مارتين نجم كتيلي، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المنظمة في مجال تطوير الادلة العلمية المرجعية والسياسات المعتمدة لعمل الاطباء وصانعي القرار في العالم في ما خص صحة المرأة وسلامتها ومنع العنف وصحة اللاجئين. وذكر الوفد بان الدكتور القاق هو اول لبناني عربي ينتخب نائبا لرئيس المنظمة العالمية، معتبرين ذلك تقديرا لدور لبنان في مجال التوعية والاهتمام بصحة النساء في لبنان والعالم العربي.
 
 
 
واستقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد، وحاجات منطقة البقاع الشمالي. وقال رحمة بعد اللقاء: "نقلت لفخامة الرئيس هموم ابناء منطقتنا خصوصا والبقاعيين عموما حيال موضوع النازحين السوريين وتأييدهم لسعي فخامة الرئيس لاعادتهم الى المناطق السورية الآمنة والمستقرة وذلك للتخفيف من معاناتهم من جهة وللحد من تداعيات هذا النزوح على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والصحية في لبنان". 
 
واضاف: "اكدت لفخامة الرئيس ان النهج العام الذي يعتمده في ادارة الاوضاع في لبنان، سوف  ينقل وطننا من اماكن التعثر الى بدايات النهوض بالدولة على رغم الصعوبات والعراقيل التي تبرز، وان ما سمعته من فخامة الرئيس يجعل اللبنانيين يطمئنون الى ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد مستمرة بصمت وتصميم في آن معا ونتائجها سوف تظهر تباعا من خلال القرارات التي سوف تصدر عن الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة".
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