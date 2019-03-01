استمتعوا باستراحة الجمعة.. الأمطار عائدة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان الكتلة القطبية انحسرت عن الحوض الشرقي للبحر المتوسط وبقي القسم الثاني من العاصفة التي ضربت لبنان وسوف تتحوّل الى حالات عدم استقرار حتى منتصف الأسبوع المقبل يتخللها تساقطاً للأمطار والبرد مع عواصف رعدية، تبدأ بعد ظهر يوم السبت وتشتد ليلاً حتى صباح الأحد وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1400 متر.

هذا وقد ادى تساقط الأمطار الطوفانية الى تشكل السيول والفيضانات في مناطق لبنانية عديدة وطالت مناطق في عمّان والزرقاء في الأردن وتحوّلت الطرقات الى مستنقعات (وتشكلت السيول وغرقت السيارات في الوحول.

يبدأ الطقس بالتحسن اعتباراً من يوم الأربعاء وسوف تتراجع الكتل القطبية عن جنوب اوروبا وتركيا بسبب تمدّد المرتفع الآزوري فوق وسط وشمال افريقيا حيث ستصل قيم الضغط المرتفع فوق الصحراء الكبرى الى 1022hpa، فتتدفّق الرياح المدارية الدافئة نحو الشمال حيث القيم المتدنية تصل الى 1007hpa (فوق ايطاليا والنمسا واليونان وبلغاريا وصربيا واسبانيا وفرنسا)، فيصبح الطقس دافئاً مع تراجع المنخفض الإيسلاندي نحو غرينلاند.

طقس يوم السبت مشمس صباحا يتحول ظهراً الى غائم وتتهيأ الأجواء بعد الظهر لتساقط امطار غزيرة مع عواصف رعدية محلية.

الحرارة على الساحل: 17/13

في البقاع: 8/4

الجبال 1200 متر: 7/3

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 40 كلم في الساعة.