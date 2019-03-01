بالصور - اوقفوا بالجرم المشهود وهم يصنعون مواد مخدّرة تمهيداً لبيعها

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها انه بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام مجموعة أشخاص بتصنيع وترويج مواد مخدّرة في منطقة النبطيّة.

ومن خلال التحريات والإستقصاءات المكثّفة، التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكنت إحدى دورياتها من تحديد مكان وجود أفراد هذه المجموعة، وتوقيفهم بالجرم المشهود، بعد مداهمتهم في منزلين في بلدة زبدين، وهم كل من ع. ح. (مواليد عام ۱۹۹۰، سوري) و ع. ح. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) و ع. ش. (مواليد عام 1994، لبناني) حيث كانوا يقومون بتحضير وطبخ مادة السالفيا المخدرة، تمهيداً لبيعها، وضُبط لديهم: /116/ غ. من حشيشة الكيف، و/65/ ظرفاً و/30/غ. من مادة السالفيا، وحبوب مخدّرة متنوعة، ودفاتر ورق لف سجائر، وأكياس نايلون وأوراق لتغليف المخدرات، وميزان إلكتروني عدد /2/، وذخائر وأعتدة حربية، ودرّاجة آلية من دون لوحات، وخمسة هواتف خلويّة.

وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات، إلى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.