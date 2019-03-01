عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 آذار 2019

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الأخبار: مانحو «سيدر» يهدّدون: الخصخصة الآن!

لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لـ«البرغل والمعكرونة»!

جعجع يخسر LBC: أموال القوات خوّة



البناء: ترامب يفشل في كوريا... ونتنياهو في قفص الاتهام... وفيتو روسي صيني لحماية فنزويلا

ملفات المالية في عهدة القضاء... ولحود يضع شهادته... والمشنوق مع السنيورة

«القومي» في ميلاد الزعيم: الأمة تنتصر والمقاومة حاضرة... والنظام الطائفي علة العلل



اللواء: خارطة الحريري للشراكة.. وكلمة الفصل اليوم للسنيورة في حسابات الدولة

المجلس ينتخب أعضاء «محاكمة الوزراء» الأربعاء.. وباسيل يعترض على درجات الثانويِّين: «الآتي أعظم»



النهار: كمائن سياسيّة مُبكرة تستهدف مسارات الإصلاح

الجمهورية: الرياض: لتعاون دولي ضد ايران و"الحزب"

the daily star: Hariri proclaims ‘new phase’ in govt cooperation

l'orient le jour: Comptes publics : Le Hezbollah passe à la vitesse supérieure et saisit la justice