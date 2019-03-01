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أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 آذار 2019

1
MARCH
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية آسيوية أمام التصعيد المفاجئ بين الهند وباكستان وتزامنه مع تغيير في الحكم في باكستان لصالح المزيد من الاستقلال وتقارب باكستاني روسي صيني إيراني في ملف أفغانستان بينما الهند عضو رئيسي في تجمع دول بريكس مع روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل، وقالت المصادر إنّ الأيدي القوية التي نجحت بجرّ الهند وباكستان إلى المواجهة دون مقدّمات بعد هدنة طويلة تخطط لهما برامج تخريب تغيّر الجغرافيا السياسية في منطقة شديدة الحساسية من آسيا وربما تكون الصين هي المستهدف الأول.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يخشى أن تتخذ المحاسبة الجارية، أبعاداً غير صحية، تفرمل الاندفاعة الجارية، ضمن حسابات التوازنات اللبنانية.


غمز
لاحظ مراقبون أن أجواء التوتر بدأت تسحب نفسها، على الاستقرار، والعلاقات داخل أكثر من مؤسسة، وربما تمتد إلى الشارع؟


همس
تتحدث مصادر دبلوماسية أن وزيراً إقليمياً سطع نجمه في حقبة معروفة، لم يبدِ حماساً لزيارة عاصمة قريبة!

 

 


النهار: أسرار الآلهة

رفض قرض

رفض وزير قبول قرض لوزارته طالما انه لا يملك مشروعاً محدداً وأبلغ من يعنيهم الأمر امتناعه عن "اختراع" مشروع لصرف المال.


رفع الغطاء

اعتبر مسؤول حزبي ان رفع "حزب الله" الغطاء سمح للجيش باقتحام مزارع ومصانع للمخدرات في مناطق بقاعية..

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار

ملف
تحدثت معلومات عن خشية من أن يكون هدف حزب بارز فتح ملف مالي قديم من أجل الضغط على شخصية سياسية لمغادرة لبنان.

ردّ

ردّ أحد أعضاء مجلس وُضِع تحت الأضواء أخيراً على إتهام وُجِّه إليه بالتسييس فقال:» عطيني سياسي واحد بيستاهل خالف كرمالو».

سفارة

إستحدثت سفارة دولة إقليمية في لبنان إدارة في داخلها لإستقطاب لبنانيين من أصول تنتمي لهذه الدولة وتشغيلهم بما يخدم مصالحها، وتردّد أن عدد هؤلاء بلغ خمسين ألف شخص.


 

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