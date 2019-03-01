لحود يفتح ملفات الفساد: هكذا تصرفت حكومة السنيورة مع هبات 2006

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يقدم رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود شهادته عن مرحلة استلامه لقيادة الجيش ومن ثم رئاسة الجمهورية من خلال تسجيلات خاصة تنشر تباعاً عبر حساباته على اليوتيوب والفايسبوك والتويتر.

وفي الحلقة الأولى تناول الرئيس لحود أحد ملفات الفساد المتعلقة بالهبات، فذكّر بكيفية التعاطي مع الهبات عام 1999 بعدما قام الإسرائيليون بضرب محطات الكهرباء في لبنان، إذ طلب الرئيس لحود حينها انعقاد مجلس الوزراء ووجه نداء للبنانيين ليساعدوا الدولة عن طريق هبات لإصلاح الكهرباء من دون الحاجة لمساعدة الخارج. وبلغت التبرعات 50 مليون دولار وضعت باسم رئيس الجمهورية، لكنه طلب بأن تودع باسم الدولة اللبنانية في المصرف المركزي، وصدر قرار عن مجلس الوزراء بقبولها، وفقاً للأصول القانونية. واتُخذ بحسب القانون في ذلك الوقت قرار يقضي بأن تمر أي أموال تأتي إلى الدولة اللبنانية عبر مجلس الوزراء ليعرف أين صرفت بالتفصيل، وسرت هذه القاعدة إلى حين اغتيال الرئيس رفيق الحريري.



بعدها بدأت الهبات تأتي بكثرة وبخاصة عام 2006، ويضيف الرئيس لحود: في ذلك الوقت طلبت من رئيس الحكومة (فؤاد السنيورة) لائحة بالهبات لكي نتخذ قرارات بشأنها في مجلس الوزراء، فكان الجواب حينها من الرئيس فؤاد السنيورة وأغلب الوزراء، ما عدا وزراء حزب الله والوزير يعقوب الصراف، بأنه تم وضع لائحة بهذه الهبات عبر الإنترنت، فكان جوابنا لهم بوجوب أن تمر هذه الأموال عبر مجلس الوزراء. وتابع الرئيس لحود: للأسف أيضاً بعد أشهر عدة حين أصبحت الحكومة غير شرعية أصبحت الأموال تأتي إلى لبنان بشكل أكبر، وكنا نقرأ عبر الصحف بأنها بقيمة حوالى 8 مليار دولار، وبما أن الحكومة كانت غير شرعية ونحن لم نكن نحضر الاجتماعات، كنت أعيد كل القرارات التي تأتيني عبرها بالرفض لأنها وزارة غير ميثاقية وغير شرعية.