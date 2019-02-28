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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

باستعادة التاريخ الذي لا اتفاق حوله بين اللبنانيين، وخصوصا بين المسيحيين، استند رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تعليقه اليوم على القرار القضائي المتعلق بملكية الـ LBCI... وباسترجاع الماضي بتجاربه التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، انطلق البعض في مجلس الوزراء، في مقاربة موضوع الدرجات الست الذي أقر، على رغم الاعتراض.

وفي هذا الاطار، علمت الـ OTV أن الجلسة شهدت مداخلة طويلة للوزير جبران باسيل تميزت بالحدة أحيانا، اذ توجه الى ‏الوزراء من دون استثناء بالقول: "البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة". واضاف باسيل أن "الاستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية ‏كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يرضي قسما من الناس لبعض الوقت، لكنه يهدد مصير كل الناس كل الوقت، لأن استمرار هذا النهج يعني حكما أن الوضع الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور".

وتابع باسيل: "أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسرني شعبيا، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ‏ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤمن حقوقا مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتد سلبا على وضع جميع الناس"؟

ولفت باسيل إلى "أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية ‏لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوع من الانتحار، فالمال أرقام لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحملنا الناس مسؤولية الانهيار لا سمح الله".

وختم باسيل كلامه قائلا: "لن نسكت أبدا عن أي قرار او إجراء يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفة هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم".

وفي الموازاة، برز اليوم تقدم النائب حسن فضل الله بإخبار أمام النيابة العامة المالية في ملف الحسابات، عشية المؤتمر الذي يعقده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة للرد، منطلقا من المناشدة التي وجهها إلى الرأي العام العربي والدولي، ومصورا ما يحدث على أنه استهداف سياسي، أو حتى مذهبي... في وقت كان استهداف حزب الله يتكرس اليوم من لندن، بتصويت البرلمان البريطاني لصالح اعتباره بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

تناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدا واضحا اليوم من خلال هيئة مكتب المجلس النيابي وإعلان الرئيس بري عن انعقاد جلسة يوم الاربعاء المقبل وايضا من خلال نجاح جلسة مجلس الوزراء في إقرار جزء كبير من جدول الاعمال وأهمه الدرجات الست للمعلمين الثانويين وإصدار سندات بالعملات الاجنبية.

وفي الأثناء تستمر التحضيرات لثلاث محطات:

- الأولى للجنة اللبنانية - السعودية انعقادا حول التعاون والوديعة المالية.

- الثانية للرئيس بري زيارة لباريس وطلب تدخل ماكرون في الضغط من أجل لجم إسرائيل عن سرقة الغاز اللبناني.

- الثالثة للرئيس الحريري زيارة لموسكو في سياق موضوع الغاز كذلك.

وفي موضوع فتح الملفات المالية يعقد الرئيس فؤاد السنيورة قبل ظهر غد مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه ايضا عن التطورات السياسية.

وقبل الدخول في التفاصيل المحلية نشير إلى أن البرلمان البريطاني صوت قبل قليل لصالح اعتبار حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

إذن جلسة مثمرة لمجلس الوزراء في السراي الكبير.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث مقارعة الفساد وإطلاق يد المساءلة والمحاسبة والمراقبة والتشريع وتطبيق القوانين.

هذه العناوين تتربع على عرش الورشة النيابية الواسعة التي أطلق العنان لها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى نيتها ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة لبرمجة الجلسات المكثفة التي تم تحديد موعدها يومي الاربعاء والخميس المقبلين وسيكون على رأس جدول أعمالها تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وبموازاة هذه الجلسات تزخيم لتحرك اللجنة النيابية المكلفة متابعة موضوع تطبيق القوانين التي سبق أن أقرها المجلس ولم تنفذ بعد وارتفع عددها من تسعة وثلاثين الى اثنين وأربعين بحسب ما أبلغ أحد أعضاء اللجنة النائب مروان حمادة الـNBN.

وقد أمل الرئيس بري أن تنجح اللجنة في مهمتها وخصوصا أن القوانين المعطلة حيوية جدا وترتد بفائدة كبرى على البلد وتؤدي الى إنقاذه من القسم الأكبر من الفساد المشكو منه.

حملة مكافحة الفساد قادت النائب حسن فضل الله اليوم الى المدعي العام المالي متأبطا مستندات حول الحسابات المالية للدولة على شكل إخبار أكد القاضي علي إبراهيم فورا أن التحقيق فيه سلك طريقه وكشف في اتصال مع الـNBN أنه قام باستدعاء موظفة في وزارة المال لأخذ إفادتها وقال إن ذلك بداية تسبق خطوات لاحقة.

أما النائب فضل الله فحرص على الإشارة الى أنه لم يتهم أو يسم أحدا كمرتكب وأن من يريد أن يبرىء نفسه عليه اللجوء الى القضاء واستشهد بكلام الرئيس بري الذي يعتبر فيه أن مساءلة الوزير لا تنطوي على إهانة له، وأكد فضل الله أن العيب هو التهرب من القضاء.

على الخط الحكومي أول جلسة لحكومة "إلى العمل" عقدت في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري في أجواء هادئة لا مشاحنات سياسية فيها كتلك التي طبعت الجلسة السابقة في ظل دعوة اليوم من الحريري إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون معتبرا أن هناك شراكة مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب للبدء في العمل.

مجلس الوزراء أقر الدرجات الست للأساتذة ووافق على طلب وزارة المالية بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، فيما شدد الوزير علي حسن خليل على ضرورة الإسراع بإنجاز الموازنة.

في فلسطين المحتلة يراكم بنيامين نتنياهو الإخفاق تلو الآخر والجديد توجه النائب العام الإسرائيلي لإتهامه بقضية رشوة.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

غابت شمس القوات عن المؤسسة اللبنانية للارسال وتغير كل الموضوع ولو قرأ العرافون الطالع للشيخ بيار الضاهر لما توقعوا أنه سيكون الرجل الذي سيضرب بالكف سيفوز مرتين في أقل من أسبوع واحد وسيقطف أوراقا رابحة من أمير وحكيم بفارق أيام .

خسر سمير جعجع جولة حرب إعلامية وجاءت توقعاته كتلك التوقعات السياسية التي لم يكتب لها التحقيق على الرغم من أن الحكيم يعتد بنظرية " ما يصح إلا الصحيح ". والصحيح اليوم جاء ليعطي الشيخ بيار أحقية ملكية ال "ال بي سي اي" في حكم البداية الصادر عن القاضية فاطمة جوني.

هذا الاسم لم يهضمه جعجع الذي أدرجه في خانة الجنوح السياسي مسجلا عليها حكمها بأنه لا يحق لميليشا التملك في حين أن هذه المليشيا أتت برئيس جمهورية كما قال.

وتحت تغريدات العدالة المسروقة أعلن رئيس حزب القوات أنه سيستأنف القرار بأسرع وقت ممكن. وسيكون الدكتور جعجع في اتصال مباشر خلال هذه النشرة لمزيد من الاستيضاح حول القرار القضائي وبالقضاء المالي فإن أوراق المالية العامة موضع الهدر اصطحبها النائب حسن فضل الله إلى خزنة المدعي العام علي ابراهيم وسلمه الوديعة المفتوحة على فساد مفتوح على مرحلة زمنية طويلة وتشمل رؤساء ووزارء ومديرين، وليست محصورة بشخص دون سواه وقد أدت عملية التوسع الى بدء تحسس الرؤوس والرقاب لاسيما أن القاضي ابراهيم أعلن عزمه على استدعاء كل من يثبته التحقيق متورطا أو فاعلا مهما علا شأنه، لكن من بين مجموع من تعاقبوا على السرايا ووزارة المال وجد المريب نفسه في موضع الشك وحزم الرئيس فؤاد السنيورة ملفاته الى مؤتمر يعقد يوم غد في نقابة الصحافة لكشف حسابات الماضي وطريقة إنفاق الأحد عشر مليار دولار، والخشية كل الخشية أن يطالب السنيورة بعطل وضرر، وبإصلاح أضرار عربية اتضح أن كل ما "هول " به على اللبنانيين لناحية خسائر تولي حزب الله وزارة الصحة كان من باب الحرب الاستباقية غير المدرجة في لوائح التنفيذ فالوزير جميل جبق حصد في مؤتمر وزارء الصحة العرب المنعقد في القاهرة أول تعاون على مستوى الجامعة العربية رافعا بذلك " السقف العربي "للشراكة الطبية مع حكومة : وزيرها من روح حزب الله.

وبروح وزارية كبتت الخلافات سلكت الدرجات الست للأساتذة الثانونيين طريقها إلى الإقرار من دون المفعول الرجعي وباعتراض التيار والقوات وفي الجلسة كانت " خبطة " اليد هذه المرة حريرية بعدما أبدى رئيس الحكومة الحرص على التضامن الوزاري ودعا الى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، وبالوتر التشريعي التأمت هيئة مكتب مجلس النواب استعدادا للجلسة العامة التي ستعقد قريبا ويدرج في جدول أعمالها تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لكن جلسة مجلس النواب العامة لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضرها " النائب المغيب" السيد نواف الموسوي أعاده الله وحزبه سالما الى ساحة التشريع بعد انتهاء المحكومية الحزبية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

اخذت الادلة مجراها، والتحقيق والتدقيق بيد القضاء..

بعض من وثائق حول الفضائح المالية للدولة اللبنانية في حقبة حكومية ليست قليلة، سلمها النائب حسن فضل الله الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ومن هناك يبدأ المسار المفترض للبحث عن مال الشعب المنهوب، وفق الدستور والقانون .

في النهاية، نريد كلمة القضاء في حق من تلاعب بمالية الدولة وقيودها اكد النائب فضل الله مثمنا للوزير علي حسن خليل دوره في انجاز الحسابات المالية تصحيحا لسلوك من سبقه الى الوزارة..

هي ثلاثون الف صفحة وما يزيد حجم الملف الذي أعدته وزارة المالية ومن المفترض ان يسلك طريقه الى القضاء، والمرتكبون يتحملون بانفسهم المسؤولية وليس اولادهم ولا احزابهم ولا طوائفهم قال النائب فضل الله، ولا تعليق على الكلام الذي يصدر يمينا وشمالا..

وعلى طريق مكافحة الفساد، المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء لم يعد كلاما، فجلسة انتخاب اعضائه حددها رئيس مجلس النواب في السادس من اذار المقبل، وفي السابع منه جلسة تشريعية.. موعدان يضفيان جدية معتبرة في التعاطي مع مكافحة الفساد التي لا يتوجس منها الا المريبون ..

حكوميا، جلسة اولى لمجلس الوزراء في السراي، كانت لتوصف بالعادية، لولا تسلل بند الاساتذة المتمرنين من خارج جدول اعمالها، فأنجز الاتفاق على اقرار درجاتهم الست وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب..

دوليا لم يستطع الرئيس الاميركي ان يعود الى بلاده بانجاز يتستر به من التهم التي تلاحقه امام الكونغرس، فألحق بادارته اخفاقا جديدا بلقاء خال من اي اتفاق مع الزعمي الكوري الشمالي (كيم جونغ اون)، اما سبب الفشل فعدم تمكن ترامب من رفع العقوبات عن كوريا الشمالية كما قال، رغم تعهد كيم بتفكيك سلاحه النووي. انه الدجل الاميركي الذي يتنصل من التعهدات، ويتمسك بلغة العقوبات، حتى دون ايجاد المبررات..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

صحيح " لا يصح إلا الصحيح "...

الصحيح أن "بيار الضاهر" صاحب ضمير قبل أن يكون صاحب حق.

الصحيح أن "بيار الضاهر" صاحب وفاء بمقدار ما هو صاحب قضية.

الصحيح ان "بيارو" يؤتمن... هو ائتمن على تاريخ وعلى مصير، فكيف في "ساعة تخل تلصق فيه تهم يعرف مطلقها أنها قد تنطبق على كثيرين إلا على "بيارو".

الصحيح أن " بيارو" هو بيار الضاهر، الشيخ بيار الضاهر، إبن البيت، وإبن العائلة التي نذرت نفسها قبل ان تكون هناك قضية وقبل ان تكون هناك مؤسسات، فكانت عنوانا للعطاء، ومثالا للوفاء...

الصحيح ان بيار الضاهر وكما يعرف القاصي والداني هو ابن بيت، من صفاته اليد الممدودة للناس لا اليد الممدودة على أموال الناس، لتصرف منها وأحيانا لتبذر منها.

الصحيح ان بيار الضاهر هو الذي استحصل على رخصة "ال بي سي آي"، وهو الذي مولها وجعل منها المحطة الأولى لبنانيا والمتألقة عالميا. ومذ بلغت هذا المستوى كثر الطامعون والطامحون والجشعون، سواء أكانوا في السلطة أو في "السلبطة"، وسواء أكانوا لبنانيين معروفي القيد أو مجنسين مكتومي القيد: فمن أراد جاها ووجاهة، كان يريد الـ " ال بي سي آي " إلى جانبه، ومن أراد تجارة ومالا، كان يريد الـ " ال بي سي آي " معه... ومن أراد ان يصل إلى بعبدا او الى السرايا، كان يريد ان تكون الـ " بي سي آي " معه.

بيار الضاهر خذلهم، ومعه الـ " ال بي سي آي "، لا طامح بقي ولا طامع نجح، ولا جشع فاز، ولا مجنس استطاع استخدامها جسر عبور لأهدافه المستحيلة...

بقي بيار الضاهر على رأس الـ " ال بي سي آي " ، كما بقيت الـ "ال بي سي آي " لبيار الضاهر، مؤسسة تخضع للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، فيها مساهمون وفق قانون المرئي والمسموع، وبهذا المعنى، التاريخ لا يعود إلى الوراء، مهما حاول المحاولون ذلك.

الجميع يعرف منذ رفع الدعوى، حقيقة ملكية " ال بي سي آي "، اليوم تعززت هذه المعرفة بعد تثبيتها بالقضاء وبقوة القانون، ولاسيما بحكم القاضية (فاطمة جوني)، القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، والذي جاء بـ 112 صفحة ليرد الدعوى ويبطل التعقبات.

وبمناسبة الحديث عن القضاء والقانون، يقول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم، في تعليقه على القرار: "الحكم لم يعد الـ"LBC" لـ"القوات" لأسباب سياسية لا لأسباب قانونية".

القوات اللبنانية رفعت مئات الدعاوى في حق الإعلام، وربحت عشرات الدعاوى، فهل ربحها الدعاوى هو لأسباب سياسية لا قانونية؟

يكون القضاء نزيها حين يناسبهم، ويكون مسيسا حين لا يناسبهم؟

لا يصح إلا الصحيح... والصحيح أن "الحق معنا" ... أما الباقي فمن الأباطيل.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

لن تترك الساحة للحسابات الوهمية، وللذين يفبركون التلفيقات، التي يراد منها الاستهداف السياسي. تحت هذا العنوان، يعقد الرئيس فؤاد السنيورة غدا، مؤتمره الصحافي ليفند بالارقام والوثائق، الاكاذيب والاضاليل الهادفة إلى النيل من إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفريقه السياسيي وتحت عنوان: محاربة الفساد.

ففي اللحظة التي يروج فيه حزب الله لنفسه بأنه حامي لبنان من الفساد عبر مداخلات يتولاها نائب الحزب حسن فضل الله والذي سلم اليوم مستندات الحسابات المالية إلى المدعي العام المالي، كانت الاسئلة تتلاحق عن الفساد والاموال المهدورة تحت عباءة حزب الله إنطلاقا من التهريب عبر المطار أوالمرافىء والحدود البرية والتي تقدر بمليارات الدولارات،ولم تتوقف الاسئلة عند هذه الحدود، بل تركزت عمن يقف وراء صناعة الحبوب المخدرة، كالكبتاغون وتهريب المخدرات ومن يعمل على إنشاء المؤسسسات الوهمية المسجلة في المؤسسات الضامنة، مما يؤدي إلى تضييع المليارات من المال العام .

أما في الحيز العملاني لعمل الحكومة، فكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في السراي الكبير على الالتزام بالتضامن الوزاري. وقال؛ كلنا شركاء مع رئيس الجمهورية و مع المجلس النيابي للمباشرة بالعمل.

إقليميا، أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، أن بلاده ترحب بعزم بريطانيا تصنيف ميليشيات ما يسمى بحزب الله منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري. ووصفت الخطوة، بأنها مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله؛ داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إتخاذ مثل هذه الخطوة. كما أكد المتحدث السعودي أن بلاده ستواصل وبالشراكة مع حلفائها، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

مجلس الوزراء الاول بعد نيل الحكومة الثقة شكل عن قصد او صدفة نوعا من فك اشتباك ناعم بين الرئاستين الاولى والثالثة، وتذكيرا لطيفا بالدور الذي منحه اتفاق الطائف لرئيس الحكومة وجاء جدول الاعمال الخالي من المواد الخلافية يعزز الهدوء، ما سهل امرار عددا من المشاريع وفي مقدمها اقرار الدرجات الست لاساتذة الثانوي المتمرنين والموافقة لوزارة المال على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.

كذلك اخذت بالاعتبار الملاحظات التي ابداها وزراء القوات حول ضرورة تخفيض عدد الوفود المرافقة للوزراء في اسفارهم تخفيضا للنفقات، وكذلك تحذيراتهم من ان لا يشكل اقرار الدرجات الست سابقة وحافزا لكل صاحب حاجة وينزل الى الشارع للحصول على مبتغاه، وقد ايد الوزير باسيل هذا الطرح، وكان الرئيس الحريي شدد على ضرورة إلاء التحضيرات ل"سيدر" كل الاهتمام، علما ان كلامه يتزامن مع وصول المبعوث الفرنسي بيار ديكون المولج متابعة تنفيذ مقررات "سيدر".

هذا من الجانب الهادىء اما في الجانب الساخن فالخشية تتصاعد من ان ترتدي الحملة على محاربة الفساد لباسا طائفيا مذهبيا بعد دخول مرجعيات دينية على خط المعترضين على ما تعتبره استهدافا لشخصيات سنية في هذه الحرب.

في السياق يعقد الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة يوضح فيه بالارقام والشواهد كيفية ادارته مالية الدولة واوجه انفاق الاحد عشر مليار دولار، تزامنا سلم نائب حزب الله حسن فضل الله المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم المستندات المتعلقة بالحسابات المالية للدولة وتقدم بإخبار خطي عززه بالمستندات والوثائق رابطا اقرار الموازنة وانتظام الواقع بكشف مصير الاموال ووقف الفساد. ونفى فضل الله اي تسييس او تطييف او استهداف كامن وراء حركة حزب الله.

ومن خارج السياق دخل قرار حظر حزب الله في بريطانيا حيز التنفيذ بعد مصادقته في مجلس اللوردات بعد مجلس العموم.

في هذه الاجواء استدعى اسقاط القاضية فاطمة جوني دعوى القوات على بيار الضاهر بالاستيلاء على "ال بي سي" ردود فعل شاجبة لدى مناصري القوات، ووصف الدكتور جعجع لل"ام تي في" الحكم القضائي بالمتناقض، واعتبر ان القاضية جوني غلبت انتماءاتها السياسية على الحق.