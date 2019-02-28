درغام تواصل مع اللواء خير: لمعالجة انهيار طريق عام عندقت - اكروم

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تابع نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام موضوع الانهيارات الصخرية والأتربة التي انجرفت بسبب الامطار الغزيرة وتسببت بقطع طريق عام عندقت ـ جبل أكروم، قبل أن تعمد بلدية عندقت على اعادة فتحها جزئيا أمام المواطنين.

واطلع درغام من رئيس بلدية عندقت المهندس عمر مسعود على واقع الطريق العام، كما تواصل مع أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير طالبا الكشف السريع على الطريق واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأهالي، خصوصا أن الجبل مهدد بالانهيار بحال إستمرار تساقط الأمطار.

وشكر درغام اللواء خير على تجاوبه، لافتا الى أنه وعد بمتابعة الموضوع مع بلدية عندقت.