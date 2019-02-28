الحسن ترأست اجتماع لجنة السلامة المرورية... وهذا ما تم الاتفاق عليه

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ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مساء اليوم اجتماع أمانة سر كل من المجلس الوطني للسلامة المرورية واللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

وشددت الحسن خلال اللقاء على وجوب عقد اجتماعات دورية، وابلغت الحاضرين بان موضوع السلامة المرورية يأتي من ضمن الاولويات التي كانت حددتها عند توليها منصبها. وطلبت منهم وضع تصور قصير ومتوسط وبعيد المدى لحل هذه المعضلة، ووعدت بانها ستقوم بكل ما يلزم من اجل تثبيت مسألة السلامة المرورية.

وبعد اللقاء أشار امين سر اللجنة البروفسور رمزي سلامة الى أنه تم الاتفاق على متابعة اسبوعية لهذا الملف وتحقيق انجازات في أقرب وقت ممكن.



وأكد العمل على ان "تكون هناك استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة المرورية تتطرق الى مختلف العناصر، منها تحسين البيئة لأمن الطريق وتعزيز الرقابة على المركبات والسيارات والتوعية في المدارس لكي نغير سلوك مستخدمي الطريق لتصبح اكثر امانا واكثر اعتبارا للاخلاق المرورية وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث ومن الضوضاء وغيرها."