الرئيس عون أبرق إلى الرئيس السيسي معزياً بضحايا حادث القطار

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أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزياً بضحايا حادث القطار الذي وقع أمس. وقال الرئيس عون في برقيته للرئيس السيسي: "ان لبنان الذي يشاطركم حزنكم على ضحايا الحادث الأليم، يؤكد تضامنه معكم في محنتكم ويرفع الدعاء أن يحفظ العلي القدير بلادكم وشعبكم بعيداً عن أي مكروه. واني، باسمي الشخصي وباسم الشعب اللبناني، أتقدم منكم، ومن خلالكم إلى حكومة بلادكم والشعب المصري الشقيق، بتعازي الحارة بالضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".